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Colectivos LGBT+ exigen justicia por transfeminicidio de Daniela Martínez en Morelia

La exigencia de justicia por el crimen de Daniela se suma a la demanda de tipificar el transfeminicidio en la legislación de Michoacán

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
La exigencia de justicia por el crimen de Daniela se suma a la demanda de tipificar el transfeminicidio en la legislación de Michoacán. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El asesinato de Daniela Martínez Silva movilizó a colectivos LGBT+ en Morelia, quienes exigen que las autoridades investiguen con perspectiva de género el crimen y reclaman que se tipifique el delito de transfeminicidio en Michoacán. La joven fue hallada sin vida en un canal pluvial del norte de la ciudad el pasado 11 de abril, en un hecho que reactiva el debate sobre la violencia estructural y la discriminación que enfrenta la comunidad trans en la entidad.

Durante los últimos diez años, Pride Michoacán reporta al menos 27 homicidios de personas LGBT+ en la capital estatal, una cifra que refuerza el llamado de los colectivos para erradicar los discursos de odio y garantizar el acceso a la justicia. La localización del cuerpo de Martínez Silva en el canal del Libramiento Norte, a la altura de la colonia Solidaridad, se suma a la lista de crímenes contra la diversidad sexual.

Daniela Martínez Silva
Familiares, activistas y organizaciones exigen que se aplique una perspectiva de género y de diversidad en la investigación del caso. (Facebook Pride Michoacán)

El sepelio de Daniela se realizó el mismo sábado, de acuerdo con información difundida por Funerales San Francisco. La noticia generó indignación entre organizaciones civiles, quienes marcharon este 13 de abril para exigir justicia y visibilizar los riesgos que enfrentan las personas trans en Michoacán.

Colectivos exigen investigación bajo la figura de transfeminicidio

Ante el asesinato, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán condena el crimen y expresa solidaridad con familiares y amistades de la víctima, así como con la comunidad sexodiversa. El organismo sostiene que la investigación debe realizarse con “la debida diligencia reforzada, incorporando la perspectiva de género y de diversidad y disidencia sexogenérica”. Plantea que se debe determinar si el caso se vincula a violencia estructural, discriminación, transfobia o misoginia.

Daniela Martínez
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos urge a las autoridades a evitar la revictimización y reconocer la identidad de género de Daniela. (Facebook Comisión Estatal de los Derechos Humanos)

La CEDH advierte que es necesario evitar cualquier forma de revictimización y pide a las autoridades que reconozcan la identidad de género de la víctima durante el proceso. Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, afirma que en la entidad se analiza la posibilidad de tipificar el delito de transfeminicidio y que el tema se encuentra en revisión en el Congreso estatal. El mandatario señala: “Todos los delitos cometidos contra mujeres son investigados como feminicidio. En el caso de transfeminicidio, tendría que hacerse una reforma porque en varias ocasiones son delitos de odio, de misoginia, de discriminación y sí ameritan una pena mayor por esta situación”.

El gobernador agrega que mantiene comunicación con los poderes Judicial y Legislativo para abordar este tipo de delitos. Resalta que los transfeminicidios “tienen un ingrediente mayor” por tratarse de homicidios motivados por la preferencia sexual y se consideran delitos de odio y discriminación, lo que incrementa la gravedad legal.

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