Beca Rita Cetina para primaria 2026: qué documentos se necesitan para recoger la tarjeta del Bienestar

La entrega de tarjetas del Bienestar para la Beca Rita Cetina se llevará a cabo de mayo a julio (Foto: gobierno de México)

La Beca Rita Cetina es un programa social impulsado por el gobierno de Claudia Sheinbaum que tiene el objetivo de ayudar a todos los alumnos de preescolar, primaria y secundaria que cursen en alguna escuela pública del país.

La iniciativa forma parte de las Becas del Bienestar y está disponible en las 32 entidades federativas de la República Mexicana. Aunque en su primera etapa se enfocó en beneficiar a alumnos de secundaria, este año amplió su cobertura para niños de primaria.

El propósito es prevenir que los estudiantes abandonen la escuela y ofrecerles un apoyo económico que les permita continuar y finalizar sus estudios con éxito.

Los alumnos de primaria que estén inscritos en la Beca Rita Cetina recibirán un apoyo económico de 2 mil 500 pesos (X@Julio_LeonT)

Entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina para primaria

Julio León, titular del programa, informó esta semana durante la Mañanera del Pueblo que la entrega de tarjetas del Bienestar para los alumnos que se registraron a la Beca Rita Cetina de Uniformes y Útiles Escolares se efectuará de forma ordenada entre el 18 de mayo y el 31 de julio. Durante la conferencia matutina, el titular explicó los detalles sobre la dispersión de los plásticos y señaló cuáles son los documentos necesarios para recogerlos.

Documentos de la padre, madre o tutor

Identificación oficial (original y copia)

Acta de nacimiento (copia)

CURP (copia)

Comprobante de domicilio (copia de los últimos 6 meses)

De la o el estudiantes

Acta de nacimiento (copia)

CURP (copia)

Julio León, Coordinador Nacional de Becas para el Bienestar, confirmó la fecha del primer depósito de la Beca Rita Cetina de Uniformes y Útiles Escolares para los niños de primaria que se registraron durante marzo (Cortesía)

Cuándo reciben el primer pago de la beca los alumnos de primaria

León también indicó que el pago anual de 2,500 pesos que entregará la beca se llevará a cabo en el mes de agosto, antes de que inicie el nuevo ciclo escolar. Cabe señalar que el programa está enfocado en apoyar a estos becarios para el gasto de uniformes y útiles escolares.

Además, al igual que con los alumnos de secundaria, cada padre de familia que tenga a más de un alumno inscrito, recibirá un monto adicional.

1 alumno inscrito | 2 mil 500 pesos

2 alumnos inscritos | 5 mil pesos

3 alumnos inscritos | 7 mil 500 pesos

Julio León, Coordinador Nacional de Becas para el Bienestar, confirmó la fecha del primer depósito de la Beca Rita Cetina de Uniformes y Útiles Escolares para los niños de primaria que se registraron durante marzo (Cortesía)

Dispersión de recursos continúa para alumnos de secundaria

Por otra parte, los beneficiarios de la Beca Rita Cetina de secundaria siguen recibiendo el segundo pago del año, correspondiente al bimestre marzo-abril. La entrega de los recursos se realizará del 1 al 16 de abril, de manera organizada conforme a la primera letra de la CURP de cada titular de la tarjeta.

Calendario de pagos

Miércoles 1 de abril | Letras A,B

Lunes 6 de abril | Letras C

Martes 7 de abril | Letras D, E, F

Miércoles 8 de abril | Letra G

Jueves 9 de abril | Letras H, I, J, K, L

Viernes 10 de abril | Letra M

Lunes 13 de abril | Letras N, Ñ, O, P, Q

Martes 15 de abril | Letra S

Jueves 16 de abril | Letras T, U, V, W, X, Y, Z

Para cualquier duda o aclaración, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales del programa que son La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y Julio León, titular de la misma.