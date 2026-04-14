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Beca Benito Juárez 2026: qué beneficiarios cobran su pago hoy martes 14 de abril

Durante este bimestre, los beneficiarios recibirán un depósito doble

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Los beneficiarios de la Beca Benito Juárez recibirán un pago doble este bimestre
Los beneficiarios de la Beca Benito Juárez recibirán un pago doble este bimestre

La Beca Benito Juárez es una iniciativa dirigida a estudiantes de nivel media superior inscritos en preparatorias públicas de México.

Este programa entrega a cada beneficiario un apoyo económico de 1,900 pesos cada dos meses, durante los 10 meses que dura el ciclo escolar, excluyendo julio y agosto por tratarse de vacaciones.

Esta medida busca reducir la deserción escolar y brindar un respaldo monetario que ayude a los jóvenes a continuar y finalizar sus estudios de manera satisfactoria.

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Pagos dobles de la beca

Para el periodo de pagos de este bimestre, los becarios recibirán un depósito doble debido a que no recibieron el dinero correspondiente al periodo anterior. La razón de este retraso responde a que los registros de beneficiarios permanecieron en proceso de validación, lo que impidió la dispersión de los recursos durante febrero.

Teniendo en cuenta esto, los estudiantes inscritos en el programa podrán acceder a la suma acumulada de dos periodos, es decir, 3 mil 800 pesos. Cabe señalar que el retiro del depósito podrá realizarse de manera directa y sin intermediarios mediante la tarjeta del Bienestar.

¿Qué beneficiarios cobran la Beca Benito Juárez hoy martes 14 de abril?

De acuerdo con el calendario oficial, los primeros beneficiarios que reciben el pago de la Beca Benito Juárez este martes 14 de abril serán aquellos cuya primera letra de su CURP inicie con C.

  • Lunes 13 de abril: A, B
  • Martes 14 de abril: C
  • Miércoles 15 de abril: D, E, F
  • Jueves 16 de abril: G
  • Viernes 17 de abril: H, I, J, K, L
  • Lunes 20 de abril: M
  • Martes 21 de abril: N, Ñ, O, P, Q
  • Miércoles 22 de abril: R
  • Jueves 23 de abril: S
  • Viernes 24 de abril: T, U, V, W, X, Y, Z
Los depósitos de la Beca Benito Juárez se realizan de forma escalonada y dependen de la inicial del apellido del beneficiario. (X/ @avisosbienestar)
Los depósitos de la Beca Benito Juárez se realizan de forma escalonada y dependen de la inicial del apellido del beneficiario. (X/ @avisosbienestar)

Formas de saber si y llegó el depósito

Hay varias formas de conocer si ya te llegó el pago de abril de la Benito Juárez, una de ellas es el Buscador de Estatus, la app del Banco Bienestar o acudiendo directamente a los cajeros automáticos del banco.

  1. Buscador de Estatus: ingresar a la página del buscador buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/consulta/ con CURP a la mano.
  2. Por teléfono: Marcando al 800 900 2000 e ingresar los 16 dígitos de la tarjeta.
  3. App: Descarga la app del Banco Bienestar y consulta el saldo

Iniciará pago de apoyo a estudiates de educación básica y media superior en México

Para cualquier duda o aclaración, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales que son la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y Julio León, titular de la misma. Para cualquier duda o aclaración se puede llamar al teléfono 55 1162 0300 que opera de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 horas, y los sábados de 9:00 a 14:00 horas.

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