Advierte presidenta de la Cámara de Diputados sobre posible filtración en exámenes del INE

Kenia López Rabadán llama a garantizar transparencia y legitimidad en la selección del INE. (Foto: Cámara de Diputados)

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, expresó su preocupación ante versiones que apuntan a una posible filtración de los exámenes aplicados a aspirantes para integrar el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).

Aunque subrayó que se trata de especulaciones, advirtió que un hecho de esta naturaleza no debería ocurrir en un proceso clave para la vida democrática del país.

“Espero por el bien de este país que no se hayan filtrado los exámenes”, declaró, al tiempo que insistió en la necesidad de garantizar certeza y legalidad en cada etapa.

Llamado a privilegiar legitimidad y confianza institucional

Durante una conferencia de prensa, la legisladora destacó que más allá de las versiones sobre posibles irregularidades, el objetivo central debe ser fortalecer al INE mediante la elección de perfiles sólidos y ampliamente respaldados.

Kenia López Rabadán pide garantizar transparencia en la selección del INE

En ese sentido, hizo un llamado a los grupos parlamentarios a construir acuerdos que permitan dotar de legitimidad y consenso a las designaciones.

Señaló que contar con un respaldo amplio siempre será preferible a alcanzar nombramientos con el mínimo de votos necesarios.

Asimismo, subrayó que la confianza ciudadana en las instituciones electorales está en juego, por lo que es indispensable evitar cualquier duda sobre la transparencia del proceso.

Proceso de selección entra en fase clave con entrevistas

El proceso de selección avanza hacia una etapa decisiva. A partir del 14 de abril, el Comité Técnico de Evaluación comenzará las entrevistas a los aspirantes que buscan ocupar alguna de las tres vacantes en el Consejo General.

Avanza proceso de selección para integrar el Consejo General del INE. (Foto: INE)

Previamente, se dará a conocer una lista de hasta 100 personas candidatas, procurando el cumplimiento del principio de paridad de género.

Las entrevistas concluirán el 16 de abril y tendrán como finalidad evaluar aspectos como:

Idoneidad del perfil

Trayectoria profesionalValores éticos

Visión sobre la democracia mexicana

Estos elementos serán determinantes para definir a quienes integrarán las quintetas finales que serán enviadas a la Cámara de Diputados.

Organizaciones exigen máxima publicidad y acceso a información

En paralelo, diversas organizaciones agrupadas en el Observatorio Permanente de Integridad Electoral (OPINE) demandaron mayor transparencia en el proceso.

Organizaciones exigen máxima transparencia en selección de consejeros del INE.

El colectivo solicitó que tanto el Comité Técnico como la Cámara de Diputados hagan pública la documentación de las personas aspirantes, incluyendo:

Currículum vitae en versión pública

Cartas de intención

Ensayos presentados

El objetivo, señalaron, es garantizar el principio de máxima publicidad y fortalecer la legitimidad de las designaciones.

Preocupación por plazos y calidad del proceso

El Observatorio también manifestó inquietud por la brevedad de los tiempos establecidos en la convocatoria, al considerar que podrían afectar la calidad del proceso de selección.

Advirtió que elegir a quienes integrarán la máxima autoridad administrativa electoral requiere un análisis riguroso sobre la experiencia, capacidad e integridad de cada aspirante.

Cuestionan calidad del proceso de selección para el Consejo General del INE. EFE/Madla Hartz

Reducir los plazos, indicó, podría comprometer tanto la evaluación como la confianza ciudadana en los resultados.

Posible uso de “tómbola” no exime garantizar perfiles idóneos

Sobre la posibilidad de que el proceso concluya mediante insaculación —conocida como “tómbola”—, López Rabadán señaló que incluso en ese escenario debe asegurarse que las personas seleccionadas cuenten con los mejores perfiles.

Reiteró que el objetivo final es integrar un Consejo General sólido, con experiencia en materia electoral y apego a los principios rectores de la función democrática.

El desarrollo de este proceso será determinante para el fortalecimiento del INE, en un contexto donde la transparencia y la credibilidad institucional son elementos centrales para la democracia en México.