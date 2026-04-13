México

La UNAM desarrolla tecnología cuántica para el futuro de la computación

Una red de colaboraciones científicas y la formación de expertos en nanofabricación abren nuevas posibilidades

Guardar
Primer plano de un sensor cuántico con una esfera central brillante, rodeada de intrincadas estructuras metálicas, cables y haces de luz en un laboratorio futurista.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Las tecnologías cuánticas representan una de las áreas más dinámicas dentro de la investigación científica, y en México, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) lidera este campo a través del Laboratorio Nacional de Nanofabricación (LaNNaFab).

En dicha área se desarrollan dispositivos con potencial de impacto en el cómputo y la comunicación cuántica.

El LaNNaFab, ubicado en el Centro de Nanociencias y Nanotecnología (CNyN), destaca por su infraestructura avanzada, incluyendo un cuarto limpio Clase 100 (ISO 5) con control estricto de partículas suspendidas.

En este entorno, estudiantes desde licenciatura hasta posdoctorado adquieren experiencia en micro y nanofabricación, lo que los prepara para responder a los más altos estándares de la industria y los centros de investigación.

(Benjamín Chaires/Gaceta UNAM)
(Benjamín Chaires/Gaceta UNAM)

La UNAM cuenta con un laboratorio especializado en la fabricación y caracterización de dispositivos que pueden transformar la tecnología cuántica, entre ellos transistores, resistencias, capacitores y diodos.

El acceso a procesos de micro y nanofabricación en ambientes controlados permite que quienes egresan del laboratorio tengan una rápida inserción en el sector industrial y académico, por la alta demanda de estas habilidades en México y el extranjero.

¿Qué hace el LaNNaFab en la tecnología cuántica?

El desarrollo de dispositivos electrónicos y ópticos es uno de los ejes principales del LaNNaFab.

Wencel José de la Cruz Hernández, responsable del laboratorio, explica que una actividad central es el diseño y fabricación de guías de ondas para circuitos fotónicos, esenciales para el procesamiento de información cuántica.

Este tipo de tecnología podría ofrecer ventajas claras en tareas que actualmente enfrentan límites en la computación clásica, incluyendo el rendimiento de las supercomputadoras.

Entre los avances obtenidos está la fabricación y caracterización de dispositivos con componentes transparentes y flexibles, usando películas delgadas de óxidos semiconductores como materiales activos.

Tres criostatos dorados conectados por haces de luz azul y violeta en laboratorio moderno, con Oxford al fondo.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta innovación abre oportunidades tanto en la industria como en la investigación científica en México.

Materiales innovadores y plataformas de cómputo cuántico

Diversos grupos del CNyN se concentran en el desarrollo y caracterización de películas delgadas semiconductoras tipo p, como el monóxido de estaño, óxido de níquel, óxido de zinc y óxido de cobalto.

Estos materiales poseen propiedades eléctricas, electrocrómicas, catalíticas y capacitivas, beneficiando la creación de nuevos dispositivos funcionales enfocados al área de la tecnología cuántica.

En México, el cómputo cuántico se desarrolla en varias plataformas. Una de ellas está basada en átomos fríos, impulsada por el Instituto de Física en Ciudad Universitaria.

La otra, trabajada en el CNyN, explora los circuitos fotónicos donde la información se procesa a través de la luz guiada en materiales avanzados, apuntalando la posición de la UNAM en este sector.

Formación de talento y vinculación internacional

Actualmente, en el LaNNaFab participan 18 estudiantes de licenciatura, maestría y posdoctorado, quienes adquieren experiencia directa en la fabricación y desarrollo de dispositivos de alta especialización.

El manejo de procesos dentro de un cuarto limpio es una habilidad altamente demandada, permitiendo a quienes egresan encontrar oportunidades inmediatas en la industria y la investigación.

Egresados del laboratorio también continúan su formación y carrera en otras regiones del mundo, como Arabia Saudita, Sudáfrica, Europa y Estados Unidos, en ocasiones con becas que reconocen la preparación y talento desarrollados en el LaNNaFab.

Colaboraciones nacionales y avances en comunicación cuántica

El LaNNaFab mantiene alianzas con instituciones como la Universidad de Sonora (UNISON) y el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE).

Con la UNISON, colaboran en la síntesis de nanopartículas de óxidos metálicos de silicio, fundamentales para recubrimientos funcionales en celdas solares.

El CICESE, a través de su Laboratorio de Interacciones No Lineales y Óptica Cuántica, ha desarrollado una metodología para fabricar guías de onda tipo cresta.

Temas Relacionados

UNAMmexico-noticias

Más Noticias

Sentencian a dos hombres que intentaron asesinar a dos agentes de Investigación en Guanajuato

El ataque fue realizado en León; la mujer incitó al hombre a accionar su arma

Sentencian a dos hombres que intentaron asesinar a dos agentes de Investigación en Guanajuato

Beca Benito Juárez 2026: estos beneficiarios recibirán su doble pago del lunes 13 al viernes 17 de abril

Los beneficiarios de este programa social recibirán una cantidad de 3 mil 800 pesos en sus respectivas tarjetas del Banco del Bienestar

Beca Benito Juárez 2026: estos beneficiarios recibirán su doble pago del lunes 13 al viernes 17 de abril

Clima CDMX y resto de México hoy domingo 12 de abril en vivo: se mantiene alerta amarilla por lluvias

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este domingo

Clima CDMX y resto de México hoy domingo 12 de abril en vivo: se mantiene alerta amarilla por lluvias

Filtran el insulto que Sergio Bueno lanzó a Katia Itzel García tras expulsarlo en el Pumas vs Mazatlán

El estratega explotó contra la árbitra central por la tarjeta roja que le mostró al término del primer tiempo

Filtran el insulto que Sergio Bueno lanzó a Katia Itzel García tras expulsarlo en el Pumas vs Mazatlán

CDMX despliega más de 14 mil policías por regreso a clases tras vacaciones de Semana Santa

La SSC desplegará un amplio operativo de seguridad y vigilancia desde primeras horas del lunes 13 de abril en las 16 alcaldías

CDMX despliega más de 14 mil policías por regreso a clases tras vacaciones de Semana Santa
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a hombre con miles de dosis de marihuana escondidas en maletas en autobús de Guanajuato

Detienen a hombre con miles de dosis de marihuana escondidas en maletas en autobús de Guanajuato

Jornada violenta en Baja California: tres ataques armados dejan cinco personas muertas y seis heridas

Obligadas a vender drogas en bares: rescatan a 3 mujeres víctimas de trata en Quintana Roo, entre ellas 2 adolescentes

Quién es “La Patrona”, la mujer de más alto rango en Los Chapitos que supervisaba el tráfico de drogas

“El Gobierno de Estados Unidos estuvo involucrado en el tráfico de drogas”, experto rompe el discurso contra México

ENTRETENIMIENTO

Exatlón México: quién sale eliminado hoy 12 de abril

Exatlón México: quién sale eliminado hoy 12 de abril

Fernando Delgadillo y Alejandro Filio anuncian conciertos en conjunto en México: estas son las fechas y sedes

Exatlón México: quién gana el auto hoy 12 de abril

¿Justin Bieber o Sabrina Carpenter dio el mejor show en Coachella 2026? Seguidores mexicanos dividen opiniones

KARD regresa a México: el grupo de K-pop llegará con su gira Where To Now? In Latin America

DEPORTES

Filtran el insulto que Sergio Bueno lanzó a Katia Itzel García tras expulsarlo en el Pumas vs Mazatlán

Filtran el insulto que Sergio Bueno lanzó a Katia Itzel García tras expulsarlo en el Pumas vs Mazatlán

Pagos de la Beca Rita Cetina 2026: qué beneficiarios cobran su depósito de la semana del 13 al 16 de abril

América regala butacas del antiguo Estadio Azteca a sus aficionados: así puedes adquirirlas

Julio César Chávez Jr. revela cuántos millones ganó por pelear con Canelo Álvarez ¿Más que contra Jake Paul?

Qué necesita la selección mexicana femenil para avanzar a la segunda fase de las eliminatorias en CONCACAF