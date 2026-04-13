Kenia López Rabadán presiona para que titulares de Pemex y Semarnat comparezcan ante el Congreso

Kenia López Rabadán subraya la urgencia de esclarecer los recientes incidentes en las refinerías mexicanas y en la operación de Deer Park. REUTERS/Luis Manuel Lopez

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, expresó confianza en que se logrará un acuerdo político para que los titulares de Petróleos Mexicanos (Pemex) y Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)comparezcan ante los legisladores, a fin de informar sobre los incendios, derrames y explosiones recientes en las refinerías de Dos Bocas y Deer Park.

El objetivo, señaló López Rabadán en conferencia de prensa, es garantizar transparencia y fortalecer la función de control y vigilancia sobre el uso de recursos públicos, en un contexto caracterizado por un patrón de incidentes que, advierte, requiere una respuesta institucional inmediata, según el comunicado oficial de la Cámara de Diputados difundido este 13 de abril.

López Rabadán afirma que los incidentes registrados en la refinería Olmeca Dos Bocas y las operaciones de Deer Park no pueden considerarse hechos aislados. Sostiene que conforman un patrón preocupante que incluye explosiones y pérdidas de vidas humanas, así como derrames de petróleo que dañan a especies marinas, alteran el equilibrio ambiental y afectan la actividad económica de pescadores y el sector turístico del Golfo de México.

La diputada enfatiza que: “Cada uno de estos hechos refleja una misma preocupación de fondo: fallas en la operación, insuficiencia en los protocolos y una evidente falta de previsión.”

Con estas referencias, la presidenta de la Cámara de Diputados subraya que la problemática rebasa la mera operatividad de las instalaciones. Lo que está en juego, afirma, es la capacidad del Estado para garantizar la seguridad, la eficiencia y la responsabilidad en la gestión pública.

Varios miembros del congreso piden la comparecencia de autoridades energéticas y medioambientales

La serie de explosiones, incendios y derrames apunta a un patrón sistemático y no a hechos aislados en instalaciones petroleras mexicanas. REUTERS/Luis Manuel López

A raíz de los incidentes acumulados, López Rabadán reitera que diversos grupos parlamentarios han solicitado la comparecencia de la titular de Semarnat y la dirección general de Pemex.

Sostiene que ese llamado responde a la exigencia de revisar a fondo las condiciones de operación, actualizar los protocolos de seguridad y asegurar que las instalaciones cuenten con los estándares técnicos y de supervisión más altos.

La diputada advierte: “La vida de las y los trabajadores, la protección del medio ambiente y la estabilidad de las comunidades no pueden quedar sujetas a errores operativos ni a decisiones insuficientes.” Añade que estas responsabilidades deben garantizarse plenamente desde la autoridad legislativa.

López Rabadán subraya la función constitucional de la Cámara de Diputados como un espacio de control y vigilancia, y afirma que el Poder Legislativo debe actuar con información y sentido de Estado. Precisa que actuar con transparencia, rigor y responsabilidad es “la única vía para recuperar la confianza y evitar que estos hechos se repitan”.

Pemex contiene derrame en refinería Deer Park

Pemex estima que las labores de reparación y limpieza finalizarán en dos días tras el incidente que involucró a dos barcos privados en Deer Park. REUTERS/Adrees Latif

Un derrame de diésel en el muelle de la refinería Deer Park de Pemex en Texas, provocado por la interacción de dos barcos privados, obligó a la empresa a activar sus protocolos de emergencia e informa que el evento se encuentra contenido, en un momento donde la seguridad operativa y el desempeño ambiental de la estatal mexicana atraviesan un escrutinio creciente debido a incidentes recientes en otras instalaciones, según el comunicado oficial emitido este 13 de abril por la petrolera.

Pemex estima que las maniobras de reparación y limpieza concluirán en un plazo aproximado de dos días. Hasta ahora, la petrolera asegura que el incidente no ha provocado afectaciones en el canal de navegación de Deer Park ni en la comunidad cercana, y que la circulación marítima y las actividades comerciales continúan con normalidad.