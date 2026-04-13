Harfuch estaría incómodo con su imagen de “símbolo sexual” tras venta de muñecos y objetos con su rostro, asegura WSJ

Foto: Presidencia / EFE

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), se encontraría incómodo con la imagen de “símbolo sexual” que se le ha creado tras la venta de artículos con su rostro en comercios de sitios como la Ciudad de México y el Estado de México.

De acuerdo con el diario estadounidense The Wall Street Journal, personas cercanas al funcionario afirmaron que esta situación surgió de forma espontánea y que su equipo no la fomenta de manera activa “aunque reconocen su valor político y no la desaconsejan”.

Pese a las incomodidades que esta situación le provocaría, esta situación también puede beneficiarlo debido a que Harfuch se ha vuelto en una de las figuras públicas más populares.

Es así que el diario estadounidense también ve la comercialización de artículos como cobijas, tazas y hasta conchas, como un impulso cultural que se estaría traduciendo en apoyo político debido a que las encuestas lo posicionan como uno de los principales contendientes en la carrera presidencial de 2030.

Madre de Harfuch se divierte con videos y memes hechos a su hijo

Comercialización de cobijas con el rostro de Omar García Harfuch en Ecatepec, Estado de México. REUTERS/Henry Romero

El diario también detalló que María Sorté, madre de Omar García Harfuch, afirmó que su hijo es humilde, sensato y comprometido con el servicio público, quien es consciente de que la atención que recibe por su apariencia física solo es momentánea.

Además, comentó que le divierten los memes y videos virales que observa en redes sociales, en particular uno en el que aparece un hombre que grita: “¡Harfuch, ten un hijo con mi esposa y yo lo criaré!“.

“Esa me hace mucha gracia”, afirmó la madre del funcionario al medio.

Harfuch destacaría también por el abatimiento de “El Mencho”

Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", fue abatido en un operativo en Tapalpa, Jalisco. (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

La difusión de videos y materiales en redes sociales en los que cientos de personas se declaran fans del físico del funcionario encargado de la seguridad, no serían los únicos que potencian su popularidad.

De acuerdo con el medio estadounidense, el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), también provocó un impulso en la popularidad de Harfuch debido a que la operación también tendría un trasfondo personal.

Y es que en el año 2020, Harfuch sufrió un atentado en la Ciudad de México que provocó la muerte de dos miembros de su equipo de seguridad, del que hizo responsable al CJNG. Esto también contribuiría a colocar al funcionario como una leyenda.

Tanto su experiencia cercana a la muerte, así como el operativo donde murió “El Mencho” en Tapalpa, Jalisco, han contribuido a construir su imagen de “héroe popular” que ahora se extiende a la cultura pop con la distribución de artículos con su imagen.

Anhelo de seguridad también sería un factor clave en el fanatismo por Harfuch

El secretario de Seguridad Pública goza de gran popularidad e incluso hay redes sociales de fans dedicadas a él REUTERS/Henry Romero

Nelson Arteaga Botello, profesor de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, detalló al WSJ que el fenómeno Harfuch se centra en la creación de un ícono que es “impulsada por el atractivo estético, el contexto cultural y el anhelo público de seguridad en medio de la violencia generalizada”.

Omar García Harfuch, de 44 años de edad, también cuenta con un linaje que estuvo involucrado en la política: su padre (Javier García Paniagua) lideró al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y fue director de la entonces Dirección Federal de Seguridad (DFS) en el período conocido como “Guerra Sucia”, mientras que su abuelo (el General Marcelino García Barragán) estuvo vinculado con la masacre de Tlatelolco del 2 de octubre de 1968 debido a que se desempeñaba como el Secretario de la Defensa Nacional.