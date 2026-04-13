Gobierno prepara reunión con el Alto Comisionado de la ONU tras rechazar informe sobre derechos humanos

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este lunes, durante su conferencia de prensa matutina, que próximamente recibirá en México al titular del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La visita se da en un contexto de tensión diplomática, luego de que el gobierno federal rechazara formalmente el informe que dicho organismo presentó sobre la situación de derechos humanos en el país.
Sin embargo, Sheinbaum aclaró que el rechazo al documento no implica ruptura con el organismo internacional. “Eso no quiere decir que no tengamos comunicación con la Comisión, con los organismos de Naciones Unidas y con el Alto Comisionado de Derechos Humanos”, subrayó.
Un grupo interinstitucional revisa el informe punto por punto
Para preparar la reunión con el Alto Comisionado, el gobierno federal conformó un grupo de trabajo interinstitucional que analiza en detalle el contenido del informe. Las dependencias convocadas son:
- Secretaría de Relaciones Exteriores
- Secretaría de Gobernación
- Fiscalía General de la República
- Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Adicionalmente, Sheinbaum informó que solicitó al ministro Arturo Zaldívar —quien se desempeña en la Presidencia— que colabore en la revisión del documento y en la construcción de la respuesta institucional.
El objetivo: dialogar con argumentos y reconocer áreas de mejora
La mandataria explicó que la revisión del informe tiene un doble propósito. Por un lado, construir los argumentos con los que México responderá ante el Alto Comisionado. Por otro, identificar los señalamientos válidos del documento para incorporarlos al diálogo.
“Tomar la parte importante del informe hacia el Gobierno de México que nosotros reconocemos, para poder dialogar con el Alto Comisionado”, indicó Sheinbaum.
Entre los temas centrales de ese diálogo destacan:
- El manejo de casos de personas desaparecidas
- La atención a familias de víctimas
- Los cambios legislativos impulsados para garantizar justicia, verdad y atención integral
Rechazo al informe, pero apertura al diálogo
La postura del gobierno mexicano combina el rechazo formal al informe con una disposición expresa a mantener canales abiertos con Naciones Unidas. Sheinbaum no detalló las razones específicas del rechazo al documento, pero sí enfatizó que existe un plan de trabajo concreto para informar a los organismos internacionales sobre las acciones que México está implementando en materia de derechos humanos.