Gobierno prepara reunión con el Alto Comisionado de la ONU tras rechazar informe sobre derechos humanos

Un grupo de dependencias federales examina el más reciente reporte sobre derechos humanos mientras autoridades mexicanas preparan una respuesta oficial que contemple observaciones realizadas por el organismo internacional en su última evaluación. (Infobae-Itzallana)

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este lunes, durante su conferencia de prensa matutina, que próximamente recibirá en México al titular del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La visita se da en un contexto de tensión diplomática, luego de que el gobierno federal rechazara formalmente el informe que dicho organismo presentó sobre la situación de derechos humanos en el país.

Sin embargo, Sheinbaum aclaró que el rechazo al documento no implica ruptura con el organismo internacional. “Eso no quiere decir que no tengamos comunicación con la Comisión, con los organismos de Naciones Unidas y con el Alto Comisionado de Derechos Humanos”, subrayó.

Un grupo interinstitucional revisa el informe punto por punto

Para preparar la reunión con el Alto Comisionado, el gobierno federal conformó un grupo de trabajo interinstitucional que analiza en detalle el contenido del informe. Las dependencias convocadas son:

Secretaría de Relaciones Exteriores

Secretaría de Gobernación

Fiscalía General de la República

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Adicionalmente, Sheinbaum informó que solicitó al ministro Arturo Zaldívar —quien se desempeña en la Presidencia— que colabore en la revisión del documento y en la construcción de la respuesta institucional.

Una comisión especial revisa las observaciones presentadas y establece mecanismos para responder argumentativamente ante la visita oficial del titular del organismo internacional que llegará al país próximamente. YouTube Claudia Sheinbaum

El objetivo: dialogar con argumentos y reconocer áreas de mejora

La mandataria explicó que la revisión del informe tiene un doble propósito. Por un lado, construir los argumentos con los que México responderá ante el Alto Comisionado. Por otro, identificar los señalamientos válidos del documento para incorporarlos al diálogo.

“Tomar la parte importante del informe hacia el Gobierno de México que nosotros reconocemos, para poder dialogar con el Alto Comisionado”, indicó Sheinbaum.

Entre los temas centrales de ese diálogo destacan:

El manejo de casos de personas desaparecidas

La atención a familias de víctimas

Los cambios legislativos impulsados para garantizar justicia, verdad y atención integral

La creación de un grupo interinstitucional revela la intención de analizar con rigor cada observación internacional, explorando oportunidades de mejora sin comprometer la interlocución con mecanismos multilaterales en materia de derechos humanos. Crédito: Cuartoscuro

Rechazo al informe, pero apertura al diálogo

La postura del gobierno mexicano combina el rechazo formal al informe con una disposición expresa a mantener canales abiertos con Naciones Unidas. Sheinbaum no detalló las razones específicas del rechazo al documento, pero sí enfatizó que existe un plan de trabajo concreto para informar a los organismos internacionales sobre las acciones que México está implementando en materia de derechos humanos.