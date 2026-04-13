México

Fernando Delgadillo y Alejandro Filio anuncian conciertos en conjunto en México: estas son las fechas y sedes

La Ciudad de México será uno de los sitios donde más se presentaran los trovadores

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Los dos trovadores tienen tres presentaciones para este 2026. Foto: Facebook/Fernando Delgadillo Oficial.
Alejandro Filio y Fernando Delgadillo anunciaron varios conciertos en conjunto en diferentes partes del país. Foto: Facebook/Fernando Delgadillo Oficial.

Alejandro Filio y Fernando Delgadillo anunciaron varios conciertos en conjunto en México para este 2026.

A través de sus redes sociales oficiales, los trovadores dieron a conocer las fechas y ciudades donde se presentarán a lo largo del año.

Cabe destacar que han sido varias las presentaciones musicales que han tenido ambos artistas en el escenario.

Hasta el momento, son las fechas confirmadas, así como ciudades donde acudirán Alejandro Filio y Fernando Delgadillo para un concierto en conjunto.

El evento musical se llevó a cabo el pasado sábado 8 de marzo. Crédito: Instagram/_xwashere.

Fechas y ciudades donde se presentarán Alejandro Filio y Fernando Delgadillo en México este 2026

Hasta este domingo 12 de abril de 2026, ambos cantantes ya han revelado algunas fechas y ciudades donde se presentarán este 2026:

  • Domingo 31 de mayo | San Luis Potosí, La Maraka.
  • Viernes 28 de noviembre | 20:30 horas | Guadalajara, Teatro Diana.
  • Viernes 24 de julio | 21:00 horas | CDMX, La Maraka
  • Sábado 19 de diciembre | 21:00 horas | CDMX, La Maraka.
Fernando Delgadillo y Alejandro Filio preparan concierto para todos sus fans. Foto: Facebook/Fernando Delgadillo Oficial.
Hasta este momento hay cuatro fechas confirmadas de conciertos de Fernando Delgadillo y Alejandro Filio. Foto: Facebook/Fernando Delgadillo Oficial.

Estos son los cuatro conciertos de Fernando Delgadillo y Alejandro Filio confirmados que darán en este 2026.

Es importante estar al pendiente de las redes sociales oficiales de los dos trovadores, en caso de que anuncien una nueva fecha para este año.

De igual manera, algunas de sus presentaciones podrían posponerse o cancelarse, por lo que es importante estar al pendiente.

Trayectoria de Alejandro Filio

Alejandro Filio es un cantautor mexicano reconocido en la escena de la trova y la canción de autor.

Inició su carrera en los años ochenta, influenciado por la Nueva Trova Cubana y el movimiento de cantautores latinoamericanos.

Así fue el concierto de Alejandro Filio en la alcaldía Milpa Alta de CDMX. Foto: Facebook/Alejandro Filio.
Alejandro Filio es un cantautor mexicano reconocido en la escena de la trova y la canción de autor. Foto: Facebook/Alejandro Filio.

Filio ha destacado por sus letras introspectivas y su estilo acústico, lo que le ha permitido consolidar una base de seguidores fieles tanto en México como en otros países de habla hispana.

A lo largo de su trayectoria ha lanzado más de una decena de discos, entre los que destacan “Un secreto a voces” y “Fronteras”. Además, ha colaborado con artistas como Silvio Rodríguez y Armando Manzanero. Su obra aborda temas de amor, sociedad y reflexión, manteniéndose vigente en la música de autor contemporánea.

Trayectoria de Fernando Delgadillo

Fernando Delgadillo es un cantautor mexicano destacado en el género de la canción de autor y la trova.

Comenzó su carrera en la década de los ochenta, consolidándose como uno de los exponentes más influyentes de la música independiente en México.

El evento musical se realizará en el mes de febrero.
Fernando Delgadillo es un cantautor mexicano destacado en el género de la canción de autor y la trova. Foto: Cuartoscuro.

Delgadillo es conocido por crear el concepto de “canción informal”, caracterizado por letras poéticas y temáticas cotidianas. Ha editado más de una docena de discos, entre los que sobresalen “Entre pairos y derivas” y “Con cierto aire a ti”.

Su repertorio abarca temas de amor, nostalgia, sociedad y reflexión, logrando una conexión cercana con su audiencia. Además, ha realizado presentaciones en foros y festivales de América Latina, manteniendo un estilo auténtico y una base de seguidores constante a lo largo de los años.

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