México

Fernando Delgadillo anuncia seis próximos conciertos en México: estas son las fechas y ciudades

Además de las presentaciones musicales ya programadas, el cantante de trova también ofrecerá shows en conjunto con Alejandro Filio

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'Noche de Luciérnagas' es el nombre de este nuevo álbum. (Cuartoscuro)
Fernando Delgadillo se presentará en distintos sitios de la República Mexicana. Foto: Cuartoscuro.

El cantante de trova, Fernando Delgadillo anunció sus próximos conciertos que tendrá en solitario en distintos sitios de México y particularmente en la capital del del país y el Estado de México.

Fue a través de sus redes sociales oficiales, donde se dieron a conocer las siguientes fechas de presentaciones musicales que tendrá el artista.

De igual manera, revelaron las ciudades y recintos en los que Fernando Delgadillo ofrecerá sus conciertos para este 2026.

Cabe destacar que Fernando Delgadillo también tendrá otras presentaciones en conjunto con el también trovador Alejandro Filio.

El evento musical se llevó a cabo el pasado sábado 8 de marzo. Crédito: Instagram/_xwashere.

Próximos conciertos de Fernando Delgadillo este 2026

Hasta este domingo 5 de abril, Fernando Delgadillo tendrá varios conciertos en distintos sitios de México. La capital del país es lugar donde más se presentará el trovador,

Cabe destacar que los conciertos en solitario del cantante son en total seis hasta el momento y los anunciados a través de sus redes sociales oficiales.

  • Viernes 11 de abril | 20:00 horas | Estado de México, Peña el Sapo Cancionero.
  • Sábado 12 de abril | 20:30 horas | CDMX, El Cuevón Escenaria.
  • Sábado 26 de abril | 20:00 horas | CDMX, Multiforo Tlalpan.
  • Viernes 8 de mayo | 20:00 horas | Tlaxcala, Teatro Xicohténcatl.
  • Jueves 5 de junio | 21:00 horas | CDMX, El Péndulo Zona Rosa.
  • Sábado 12 de julio | 21:00 horas | CDMX Fonda Delicias.
Foto: Facebook/Fernando Delgadillo Oficial.
La CDMX es el lugar donde más veces se presentará Fernando Delgadillo, de acuerdo con lo revelado por el propio cantante. Foto: Facebook/Fernando Delgadillo Oficial.

Cabe destacar que Delgadillo también tendrá otras presentaciones, pero con el cantante Alejandro Filio, como se mencionó anteriormente.

Es importante recalcar que estos conciertos también se llevarán a cabo en distintos sitios de México.

Fernando Delgadillo y Alejandro Filio: estos son los conciertos que tendrán ambos trovadores este 2026

Ambos trovadores ya han tenido diferentes presentaciones en distintas ocasiones; las fechas anunciadas hasta este domingo 5 de abril son:

Domingo 31 de mayo | San Luis Potosí, La Maraka.

Viernes 28 de noviembre | 20:30 horas | Guadalajara, Teatro Diana.

Viernes 24 de julio | 21:00 horas | CDMX, La Maraka

Sábado 19 de diciembre | 21:00 horas | CDMX, La Maraka.

Los dos trovadores tienen tres presentaciones para este 2026. Foto: Facebook/Fernando Delgadillo Oficial.
Fernando Delgadillo cantará en conjunto con Alejandro Filio; ya tienen cuatro fechas en México. Foto: Facebook/Fernando Delgadillo Oficial.

Es importante estar al pendiente de las redes sociales oficiales de Fernando Delgadillo en caso de que cambie alguna fecha, hora o sede de último momento.

Breve historia de Fernando Delgadillo

Fernando Delgadillo, cantautor mexicano, es considerado uno de los máximos exponentes de la trova en español y creador del concepto de “canción informal”.

Nacido el 11 de noviembre de 1965 en Naucalpan, Estado de México, inició su carrera musical en la década de 1980 interpretando canciones propias en cafés y foros culturales.

Su estilo se caracteriza por letras poéticas que abordan temas como el amor, la naturaleza y reflexiones sobre la vida cotidiana, con influencias de la trova cubana y el folk.

El evento musical se realizará en el mes de febrero.
Fernando Delgadillo, cantautor mexicano, es considerado uno de los máximos exponentes de la trova en español y creador del concepto de “canción informal”. (Cuartoscuro)

En 1986 formó el colectivo “Señor González” y posteriormente lanzó su primer álbum independiente, consolidando su trayectoria como artista independiente.

Su discografía incluye trabajos emblemáticos como Con cierto aire a ti y Hoy ten miedo de mí, canción que se convirtió en un himno de su carrera.

Delgadillo ha logrado mantenerse vigente gracias a su autenticidad, realizando giras nacionales e internacionales y manteniendo un público fiel.

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