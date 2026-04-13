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Exatlón México: quién sale eliminado hoy 12 de abril

En vísperas de la recta final del programa, hay algunas modificaciones en la dinámica

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(ExatlonMx)
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Cada día de Exatlón México tiene una competencia preestablecida; sin embargo, este domingo no se cumplió el juego de eliminación.

El domingo 12 de abril, Exatlón México sorprendió a sus seguidores al suspender la tradicional eliminación semanal.

La decisión, anunciada por el conductor Antonio Rosique en el episodio más reciente, forma parte de un ajuste en el calendario y modifica la dinámica habitual del programa.

Durante la transmisión, Rosique comunicó que ningún atleta abandonaría la competencia en la semana veintiocho.

Este cambio responde a la cercanía del cierre de temporada y coincide con la entrega de uno de los premios más esperados.

El conductor lo expresó así: “Este domingo nadie se despide. Pase lo que pase, todos avanzaremos juntos a la semana veintinueve”.

Modificación en la competencia y riesgos para las mujeres

La producción estableció que, a lo largo de la semana siguiente, se celebrarán cinco duelos por la supervivencia.

Todas las mujeres continúan en riesgo, ya que el formato exige que si un equipo pierde al menos un enfrentamiento, una de sus integrantes deberá participar en el duelo de eliminación próximo.

En contraste, si algún equipo consigue una barrida, todas sus miembros se salvan.

Los equipos viven la presión de este nuevo formato.

En el primer duelo, el equipo azul obtuvo una victoria, lo que coloca a las rojas en una posición desfavorable en la lucha por evitar el duelo de eliminación.

Qué implica la suspensión de la eliminación en Exatlón México

El ajuste en la competencia no solo cambia la estrategia de los equipos, sino que también ofrece a los atletas lesionados, como Valery Carranza, días adicionales para su recuperación.

La dinámica de cinco enfrentamientos consecutivos se mantendrá hasta la próxima semana, mientras la eliminación queda en pausa.

Para quienes buscan un resumen claro: el 12 de abril no habrá eliminado en Exatlón México por decisión de la producción, que adaptó el calendario por la etapa final del reality.

Las mujeres de ambos equipos siguen en riesgo y la eliminación se reprogramó para la semana veintinueve.

Quiénes siguen en la competencia y programación

Actualmente, los integrantes del equipo rojo son:

Mati Álvarez, Mario Osuna, Paulette Gallardo, Humberto Noriega, Karol Rojas y Benyamin Saracho.

En el equipo azul permanecen: Evelyn Guijarro, Alexis Vargas, Valery Carranza, Katia Gallegos y Adrián Leo.

Los episodios de Exatlón México se transmiten de lunes a viernes de 20:30 a 22:30 horas y los domingos de eliminación de 20:00 a 23:00 horas, a través de Azteca Uno y las plataformas digitales de TV Azteca.

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