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Cuál es la clasificación en México de ‘La posesión de la momia’, película de terror de los creadores de ‘El Conjuro’

El filme de terror dirigido por Lee Cronin llegará a las pantallas grandes de nuestro país este próximo jueves 16 de abril

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La cinta llegará a los cines este jueves 16 de abril. Foto: Warner Bros.
La cinta llegará a los cines este jueves 16 de abril. Foto: Warner Bros.

Para aquellas personas que son amantes del terror y principalmente del universo terrorífico de ‘El Conjuro’, una nueva cinta llegará y será ‘La posesión de la momia’.

La cinta promete tener el mismo terror que han tenido los diferentes filmes emanados de las películas de horror de James Wan, como: Annabelle, La Monja y La maldición de la llorona.

La película dirigida por Lee Cronin llegará a todos los cines de México este jueves 16 de abril y algunas personas ya la están esperando.

Sin embargo, es importante aclarar qué clasificación recibirá para que la audiencia pueda entrar a disfrutarla o no, según sea el caso.

La cinta de el universo de 'El Conjuro' llegará a los cines este jueves 16 de abril. Video: X/@Cinepolis.

¿Qué clasificación recibió ‘La posesión de la momia’, película de el universo de ‘El Conjuro’?

La película de ‘La posesión de la momia’ recibió B15, es decir, para mayores de 15 años y más, de acuerdo con lo notificado por las cadenas de cine de todo el país.

Por lo tanto y en conclusión, aquellas personas que tengan más de 15 años pueden disfrutar esta cinta en pantalla grande.

Foto: Warner Bros.
La cinta recibió una clasificación B15 para su estreno en salas de México. Foto: Warner Bros.

Cabe destacar que los boletos de preventa ya están disponibles para todos aquellos que quieran ver la película basada en el universo de ‘El Conjuro’.

¿De qué trata ‘La posesión de la momia’?

En “La posesión de la momia” (2026), parte del universo de El Conjuro, un equipo de investigadores paranormales viaja a Egipto tras el hallazgo de una antigua momia que oculta un oscuro secreto.

Al trasladarla a un museo, sucesos extraños y violentos comienzan a ocurrir, desatando una maldición ancestral.

Los protagonistas, guiados por Ed y Lorraine Warren, deben enfrentar fuerzas sobrenaturales mientras descubren la conexión entre la momia y un antiguo ritual egipcio.

La lucha por romper la maldición pondrá en peligro sus vidas y revelará la influencia de entidades demoníacas sobre el mundo moderno.

Foto: X/@Cinepolis.
En “La posesión de la momia” (2026), parte del universo de El Conjuro, un equipo de investigadores paranormales viaja a Egipto tras el hallazgo de una antigua momia que oculta un oscuro secreto. Foto: X/@Cinepolis.

¿Cómo está dividido las clasificaciones de películas en México?

En México, las clasificaciones de cine son establecidas por la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC) de la Secretaría de Gobernación. Estas categorías determinan el público al que está dirigido el contenido de las películas:

  • AA: Contenido apto para todo público, especialmente dirigido a niñas y niños menores de 7 años.
  • A: Apta para todo público, sin restricciones de edad.
  • B: Recomendada para mayores de 12 años; puede contener violencia leve o temas no aptos para niños pequeños.
  • B15: Recomendada para mayores de 15 años; incluye lenguaje fuerte, violencia moderada o situaciones sugestivas.
  • C: Exclusiva para mayores de 18 años; contiene escenas de violencia explícita, sexo o lenguaje fuerte.
  • D: Solo para adultos; presenta contenido sexual explícito, violencia extrema o temas que pueden resultar perturbadores.

Estas clasificaciones aparecen en carteles, boletos y materiales promocionales de las películas exhibidas en cines del país.

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