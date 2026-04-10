México

El diablo viste a la moda 2: arranca preventa de boletos en México para la segunda parte de la película de Meryl Streep y Anne Hathaway

La segunda parte del filme, el cual será dirigido por David Frankel, llegará a la pantalla grande este próximo jueves 30 de abril

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La preventa de boletos está próxima por comenzar. Foto: 20th Century Studios.
La preventa de boletos de 'El diablo viste a la moda 2' ya está activa. Foto: 20th Century Studios.

El diablo viste a la moda 2 llegará a las salas de cine en México muy pronto y la preventa de boletos ya está activa en los diferentes complejos cinematográficos del país.

La cinta que nuevamente traerá a Miranda Priestly (Meryl Streep) y Andy Sachs (Anne Hathaway) a la pantalla grande ya tiene fecha de estreno, por lo que estás a tiempo de ser los primeros en adquirir los boletos para disfrutarla en el cine.

Tras 20 años de El diablo viste a la moda, el filme que combina drama y comedia vuelve con una nueva entrega, que promete cautivar al público como lo hizo la primera ocasión.

Cabe destacar que la primera cinta fue estrenada en el año 2006 y recibió una nominación al Premio Oscar para Meryl Streep como ‘Mejor Actriz Principal’, la misma que le arrebató Helen Mirren por ‘La Reina’.

Anne Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci y Emily Blunt hacen su triunfal regreso en el primer tráiler oficial de 'El diablo viste a la moda 2'. Crédito: Youtube/20th Century Studios LA

Fecha de estreno de ‘El diablo viste a la moda’ 2

Desde hace varios meses, se reveló la fecha oficial de ‘El diablo viste a la moda 2′, de acuerdo con lo notificado por las diversas cadenas de cine de México.

La segunda parte del filme, el cual será dirigido por David Frankel, llegará a los cines de México este próximo jueves 30 de abril.

El diablo viste a la moda 2
La fecha de estreno de 'El diablo viste a la moda 2' será el jueves 30 de abril. Foto: 20th Century Studios.

Desde este jueves 9 de abril, la preventa de boletos ya está activa para que los fans puedan acudir a ver ‘El diablo viste a la moda 2’.

Es importante estar al pendiente de los horarios, complejos y disponibilidad, ya que la cinta podría estar disponible en los distintos formatos como tradicional, VIP, IMAX, entre otros más.

¿De qué trata ‘El diablo viste a la moda 2′?

La película “El diablo viste a la moda 2” es la secuela oficial de la exitosa cinta de 2006. Retoma a los personajes principales: Miranda Priestly (Meryl Streep), Andy Sachs (Anne Hathaway), Emily Charlton (Emily Blunt) y Nigel (Stanley Tucci).

La trama sigue a Miranda enfrentando la crisis de las revistas impresas y la competencia de los medios digitales, mientras lucha por mantener a flote la revista Runway.

Nuevo póster oficial de 'El diablo viste a la moda'. Foto: X/@20thcenturyla.
La película “El diablo viste a la moda 2” es la secuela oficial de la exitosa cinta de 2006. Foto: X/@20thcenturyla.

Emily, ahora directiva de una poderosa marca de lujo, tiene en sus manos los fondos publicitarios que Runway necesita para sobrevivir.

Andy regresa a la revista en un nuevo puesto y se reencuentra con sus excompañeros, mientras surgen nuevas tensiones y alianzas.

La historia explora temas como la transformación de la industria de la moda, el impacto de las redes sociales y la influencia de la cultura digital.

El diablo viste a la moda 2
Emily, ahora directiva de una poderosa marca de lujo, tiene en sus manos los fondos publicitarios que Runway necesita para sobrevivir. Foto: 20th Century Studios.

Visita de Meryl Streep y Anne Hathaway a la CDMX para promocionar ‘El diablo viste a la moda 2′

Meryl Streep y Anne Hathaway realizaron una visita a la Ciudad de México con motivo de la promoción de la secuela de “El diablo viste a la moda”. Su presencia generó gran interés en medios y seguidores de la saga.

  • Participaron en una conferencia de prensa exclusiva.
  • Se reunieron con fanáticos en un evento especial.
  • Ofrecieron entrevistas a medios nacionales.
  • Destacaron el cariño recibido del público mexicano.
  • Expresaron entusiasmo por el estreno de la película.
Ambas actrices visitaron la CDMX para promocionar la segunda parte del filme. Foto: EFE/José Méndez.
Ambas actrices visitaron la CDMX para promocionar la segunda parte del filme. Foto: EFE/José Méndez.

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