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Así es como tu ritmo al caminar revela la salud de tu cerebro y por qué este hábito retrasa su envejecimiento

No es solo un hábito, la velocidad al caminar puede decir más de lo que parece

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Un hombre camina sobre una plataforma de análisis de marcha con luces azules. Gráficos digitales de un cerebro con conexiones neuronales se superponen en la imagen. Una científica observa datos en una tableta al fondo
Un hombre participa en un estudio de análisis de la marcha y salud cognitiva. (Imagen ilustrativa IA Infobae México)

La velocidad al caminar puede decir más de lo que parece. Diversos estudios científicos han demostrado que el ritmo de marcha no solo refleja la condición física, sino que también ofrece pistas sobre el estado del cerebro y el proceso de envejecimiento.

Caminar más lento de lo habitual puede estar relacionado con cambios en estructuras cerebrales clave. Investigaciones señalan que quienes presentan menor velocidad de marcha suelen tener cerebros más pequeños y signos de deterioro en funciones esenciales.

La velocidad de caminata como indicador de salud

El ritmo al caminar funciona como una prueba simple para evaluar la capacidad funcional de una persona. Este indicador mide qué tan bien alguien puede realizar actividades diarias y mantener su independencia.

Además, permite anticipar riesgos de salud. Estudios han vinculado una marcha lenta con mayor probabilidad de hospitalización, enfermedades cardiovasculares e incluso mortalidad.

Una mujer asiática con sudadera gris y leggings negros camina por un sendero en un parque verde con árboles y un lago al fondo, bajo una luz suave.
El ritmo al caminar funciona como una prueba simple para evaluar la capacidad funcional de una persona. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La especialista Christina Dieli-Conwright explica: “Cuando el ritmo normal de marcha de una persona disminuye, a menudo está asociado con deterioros de salud subyacentes”.

¿Qué dice la ciencia sobre el cerebro?

El acto de caminar involucra múltiples sistemas del cuerpo. No solo participan músculos y huesos; también intervienen el corazón, los pulmones y el sistema nervioso.

Un estudio longitudinal reveló que incluso a los 45 años la velocidad de marcha puede anticipar el envejecimiento del cerebro. Personas con paso más lento mostraron presión arterial elevada, menor capacidad cardiorrespiratoria y otros biomarcadores asociados con deterioro acelerado.

Beneficios de caminar para la mente

Más allá de su valor como indicador, caminar también aporta beneficios directos al cerebro:

  • Favorece la creación de nuevas neuronas gracias a la liberación de proteínas como el BDNF.
  • Incrementa la creatividad. Un estudio de la Universidad de Stanford encontró que “la producción creativa aumentó un 60% cuando los participantes caminaban”.
  • Mejora el estado de ánimo mediante la liberación de neurotransmisores como serotonina y dopamina.
  • Reduce el riesgo de deterioro cognitivo al fortalecer áreas como el hipocampo.
  • Disminuye el estrés y los niveles de cortisol, lo que protege funciones mentales.
Hombre de espaldas con chaqueta verde y negra y shorts camina hacia atrás en sendero de grava en un parque con árboles y pasto.
Caminar favorece la creación de nuevas neuronas gracias a la liberación de proteínas como el BDNF. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un hábito simple con impacto profundo

La evidencia científica coincide en un punto: caminar no solo es una actividad cotidiana, también es una herramienta clave para evaluar y mejorar la salud cerebral.

Un cambio en la velocidad de marcha puede ser una señal de alerta. Al mismo tiempo, mantener un ritmo activo contribuye a preservar funciones cognitivas y calidad de vida a largo plazo.

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