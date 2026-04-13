De extorsión a estafas: estos son los cinco cárteles que podrían fortalecer sus negocios durante el Mundial 2026, según experto

Foto: Jesús Aviles / Infobae México

A pocos meses de realizarse la Copa Mundial de Futbol 2026, de la que México será sede junto a Estados Unidos y Canadá, la atracción de turismo y la estima de al menos 3 millones de dólares de derrama económica se visualizan como una posibilidad de aprovechamiento por parte de los cárteles para captar ganancias.

Una metodología realizada por el experto en seguridad pública e investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), Víctor Sánchez Valdés, determinó cuáles son los cárteles y células criminales que podrían beneficiarse de este evento deportivo para fortalecer sus negocios.

De acuerdo con el especialista, la realización de los 13 partidos de los que México será sede del Mundial pueden ser aprovechados por los cárteles en ocho actividades delictivas debido a la afluencia de turistas, las cuales son:

Venta de boletos falsos

Comercialización de productos piratas

Venta de drogas

Servicios sexuales a turistas

Apuestas ilegales

Estafas con tours falsos y otros servicios turísticos

Lavado de dinero

Extorsión a comerciantes

Los cinco cárteles que más podrían beneficiarse del Mundial 2026

Las organizaciones criminales mexicanas son señaladas como parte fundamental de la crisis de fentanilo que vive EEUU. (Infobae México/Jovani Pérez)

Sánchez Valdés llevó a cabo una metodología que publicó en Animal Político, la cual contó con índices variables basados en criterios relevantes como: presencia de la organización en ciudades sede; presencia en sedes alternas o lugares turísticos; experiencia de la organización en actividades delictivas y el tamaño y su capacidad económica.

Cada una de las cuatro dimensiones contó con valores que van de los 15 a los 40 puntos, estableciendo así un resultado más objetivo de acuerdo a las propias características de las organizaciones criminales y sus ventajas frente a los beneficios del Mundial 2026.

Además, llevó a cabo una base de datos donde se revisaron fuentes hemerográficas para sometió a revisión a 25 organizaciones criminales de todo el país.

Los resultados arrojaron que los cinco cárteles que más podrían beneficiarse del Mundial de Futbol en México son:

Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) Cártel de Sinaloa en su facción Los Mayos La Nueva Familia Michoacana Cártel de Sinaloa en su facción Los Chapitos Cártel del Noreste

Cabe señalar que solo por debajo de estos cárteles se encuentra la Unión Tepito con cuatro puntos de diferencia, por lo que también será una de las células con mayor control y presencia en la Ciudad de México que tendrá beneficios.

CJNG sería el que más fortalecerá sus negocios por la atracción turística y derrama económica

Foto: @victorsanval

De acuerdo con el análisis del experto, el Cártel Jalisco Nueva Generación es la organización criminal que tiene la mayor probabilidad de fortalecer sus negocios ilícitos durante el Mundial de Futbol.

Sánchez Valdés explicó que esto se debe a que es la organización con presencia en las tres sedes mundialistas, principalmente en Guadalajara, Jalisco. Asimismo, el CJNG ya lleva a cabo las ocho actividades delictivas antes mencionadas, destacando los fraudes en servicios turísticos que han sido identificados por autoridades estadounidenses en Puerto Vallarta, donde realiza fraudes de tiempo compartido.

Respecto al resto de las cuatro principales organizaciones criminales que podrían beneficiarse, el experto señaló que tanto sus operaciones en regiones como Monterrey, Nuevo León, o la Ciudad de México, así como su participación activa en negocios de apuestas ilegales o venta de drogas son los factores que las establecen como las más capaces para fortalecer sus negocios con el arribo de turistas extranjeros.

Cabe señalar que con el objetivo de garantizar la seguridad de los asistentes, las autoridades federales y estatales de Nuevo León, Jalisco y Ciudad de México han implementado el uso de drones y hasta perros robot; mientras que elementos de la Secretaría de Marina (Semar) han realizado capacitaciones para el control de amenazas, explosivos y eventos químicos.