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Quién es 008RACCA, el joven mexicano que conquista las listas musicales con el sencillo viral ‘Amantes’

El cantante ha comenzdo a viralizarse en plataformas como TikTok

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Quién es 008RACCA, el joven mexicano que conquista las listas musicales con el sencillo viral ‘Amantes’ (RS)
Quién es 008RACCA, el joven mexicano que conquista las listas musicales con el sencillo viral ‘Amantes’ (RS)

El sencillo “Amantes” de 008RACCA alcanza más de 1 millón de escuchas en plataformas digitales y sitúa al músico potosino de 17 años en la primera línea de la escena alternativa mexicana.

La canción, que explora el lado caótico del amor a través de una producción intensa y letras inspiradas en experiencias reales, aparece en un momento donde el artista es reconocido por Spotify México como uno de los rostros juveniles más visibles del país.

El videoclip de “Amantes”, disponible desde el pasado 19 de febrero, profundiza en la historia de una joven atrapada entre la nostalgia y el deseo mientras enfrenta la decisión de alejarse de un vínculo confuso.

El cantante ha comenzdo a viralizarse en plataformas como TikTok (RS)
El cantante ha comenzdo a viralizarse en plataformas como TikTok (RS)

El video acompaña la narrativa de la canción, culminando en una escena nocturna en la que se cruzan el amor y la culpa. En el último año, 008RACCA suma más de 1 millón de escuchas en plataformas de streaming y consigue posicionar temas como “Sexto sentido”, “Hundido” y “Ligaz” entre los favoritos de su audiencia.

008RACCA, un proyecto que destaca por su autenticidad

Originario de San Luis Potosí008RACCA se distingue por la honestidad creativa que imprime en cada lanzamiento.

El joven artista conecta de manera orgánica con su audiencia y mantiene una línea de autenticidad tanto en sus sonidos como en sus letras. Sus canciones abordan temas como la confusión adolescente, la intensidad de los primeros amores y la dificultad de tomar decisiones en medio del caos emocional.

El proyecto de 008RACCA se consolida en la escena alternativa nacional gracias a su capacidad para ofrecer una mirada distinta sobre las relaciones y los problemas de los jóvenes.

Su repertorio incluye sencillos como “Sexto sentido”, “Hundido” y “Fugaz”, todos ellos caracterizados por una producción cuidada y letras que recogen experiencias personales.

008RACCA, un proyecto que destaca por su autenticidad (RS)
008RACCA, un proyecto que destaca por su autenticidad (RS)

Un fenómeno juvenil con futuro en la música mexicana

A sus 17 años, 008RACCA se posiciona como uno de los nuevos nombres a seguir dentro de la música alternativa en México. Su crecimiento en plataformas digitales, lo llevo a ser incluso recomendado por la revista Rolling Stone.

El artista potosino suma más de 1 millón de escuchas en streaming y mantiene una conexión directa con un público joven que se identifica con sus historias.

El pasado sábado 11 de abril, Racca se presentó en Ciudad de México como acto de apertura del show de NVSCVR en el Foro Niebla, consolidando su presencia dentro de la escena alternativa.

La colaboración con Vinco y la inclusión de referencias literarias, como el poema de Julio Cortázar, confirman la apuesta de 008RACCA por una música que desafía las convenciones y pone en primer plano la experiencia real de los jóvenes mexicanos.

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