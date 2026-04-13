México

Eiza González descubrió triple padecimiento ginecológico al intentar congelar sus óvulos: “El cuerpo se resquebraja”

La protagonista de ‘Ambulancia’ detalla cómo personal médico minimizó sus síntomas durante años, hasta que, a partir de los 30, obtuvo finalmente el diagnóstico de tres trastornos que transformaron su salud y vida

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Eiza González revela que vive con adenomiosis, endometriosis y síndrome de ovario poliquístico tras buscar ampliar sus posibilidades de maternidad (REUTERS/Mario Anzuoni)
Eiza González revela que vive con adenomiosis, endometriosis y síndrome de ovario poliquístico tras buscar ampliar sus posibilidades de maternidad (REUTERS/Mario Anzuoni)

Eiza González revela que vive con adenomiosis, endometriosis y síndrome de ovario poliquístico después de buscar congelar sus óvulos y así ampliar sus posibilidades de maternidad en el futuro.

La estrella mexicana de 36 años considera que el diagnóstico que recibió a partir de los 30 años transformó su vida y exige mayor seriedad en la atención de la salud femenina, según una entrevista publicada por Women’s Health.

Como consecuencia de estos trastornos ginecológicos y hormonales, González debe realizarse de manera regular resonancias magnéticas y llevar una rutina de autocuidado más estricta.

Compartió que la lucha contra sus síntomas se extiende por años:

“Es la historia de siempre que se escucha una y otra vez de las mujeres. Es el típico ‘oh, esto es normal. Esto es parte de tu ciclo. Esto es parte de tus cólicos. Este dolor es normal. Este nivel de sangrado es normal. Estos cambios de humor son normales. Este aumento de peso es normal’. Y son décadas de eso”, dijo la protagonista de ‘Ambulancia’.

Eiza González denuncia la normalización de síntomas y el retraso en el diagnóstico de enfermedades ginecológicas en mujeres jóvenes (REUTERS/Caroline Brehman)
Eiza González denuncia la normalización de síntomas y el retraso en el diagnóstico de enfermedades ginecológicas en mujeres jóvenes (REUTERS/Caroline Brehman)

Tres diagnósticos que cambiaron el rumbo de Eiza González

El diagnóstico incluye tres padecimientos crónicos: adenomiosis, endometriosis y síndrome de ovario poliquístico (SOP), que afectan la salud reproductiva y hormonal.

La endometriosis genera dolor intenso y puede dificultar la fertilidad porque el tejido similar al del útero crece fuera de él. La adenomiosis se caracteriza porque el tejido uterino invade la pared muscular del útero, lo que ocasiona sangrados abundantes y dolor. El SOP es un trastorno endocrino que produce quistes en los ovarios y causa ciclos menstruales irregulares.

Eiza González relata que estos problemas fueron minimizados durante años por personal médico, una experiencia común entre mujeres. “Llega un punto en el que el cuerpo simplemente se resquebraja y, lamentablemente, ese fue mi caso”, afirmó.

Además de los controles médicos, modificó su rutina y su alimentación. La actriz subraya los beneficios de un estilo de vida saludable para el bienestar físico y mental: “El simple hecho de ver una luz al final del túnel marcó la diferencia. Ahora puedo tomar medidas y ser más amable con mi cuerpo”.

El autocuidado y los controles médicos periódicos son fundamentales en la rutina de Eiza González para su bienestar físico y mental (REUTERS/Andrew Kelly)
El autocuidado y los controles médicos periódicos son fundamentales en la rutina de Eiza González para su bienestar físico y mental (REUTERS/Andrew Kelly)

La salud como nueva prioridad ante un modelo de trabajo exigente

La intérprete señala que su traslado de México a Hollywood la obligó a mantener una disciplina estricta, aunque ese rigor por años relegó su bienestar personal. Ahora busca el equilibrio entre su carrera y su autocuidado.

Eiza González enfatiza que la salud femenina necesita ser tomada con mayor seriedad en los consultorios, evitando catalogar dolores intensos como algo normal del ciclo, un mensaje que plantea un llamado a la prevención, el diagnóstico oportuno y la atención no superficial de síntomas vinculados a los ciclos hormonales.

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El testimonio de Eiza González visibiliza la necesidad de información médica adecuada y atención especializada en salud reproductiva femenina (REUTERS/Daniel Cole)

Admite que habló del triple diagnóstico para fomentar la información y la detección temprana entre mujeres. Sostiene que muchas desconocen estos padecimientos o reciben el diagnóstico tras años de consultas y molestias. “Sentirme bien físicamente me da estabilidad mental”, recalca.

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