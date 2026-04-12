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Quién es “La Patrona”, la mujer de más alto rango en Los Chapitos que supervisaba el tráfico de drogas

Guadalupe Fernández Valencia fue identificada como una operadora clave en la red de lavado de dinero del Cártel de Sinaloa

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La Patrona, una de las mujeres reconocidas del Cártel de Sinaloa
"La Patrona" fue sentenciada a 10 años de prisión, pero salió luego de cumplir tres. Créditos: Reuters | Especial

Guadalupe Fernández Valencia, conocida como “La Patrona”, es una de las pocas mujeres que han destacado en el mundo criminal. En el pasado fue identificada como una de las de mayor rango dentro del Cártel de Sinaloa, donde operaba para la facción de Los Chapitos.

Fernández Valencia se mantuvo activa entre 2009 y 2014, años en los que habría supervisado el envío de cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana hacia los Estados Unidos, además de operar redes de lavado de dinero para el cártel.

Las autoridades estadounidenses la señalaron por el envío semanal de hasta 30 kilogramos de cocaína y alrededor de 1.6 toneladas de marihuana hacia Estados Unidos durante su periodo activo.

De acuerdo con la agencia Insight Crime, “La Patrona” se desempeñó como una de las operadoras de mayor confianza dentro de la facción que era liderada por Joaquín “El Chapo” Guzmán, y que actualmente sus hijos encabezan.

Su involucramiento en las operaciones criminales de Los Chapitos la llevó a ser acusada en el mismo proceso que llevó a “El Chapo” a cadena perpetua.

Nacida en Aguililla, Michoacán, tierra que también vio nacer a Nemesio Oseguera Cervantes

Guadalupe Fernández Valencia, alias “La Patrona”, nació el 29 de octubre de 1960 en Aguililla, Michoacán. De acuerdo con reportes, trabajó durante su juventud en algunas fábricas.

Fue en la década de 1990 cuando la mujer se trasladó a California, donde fue arrestada y condenada por tráfico de drogas en pocas cantidades ocho años después, lo que la llevó a ser liberada y deportada a México en 2007.

Guadalupe Fernández Valencia, La Patrona. (Infobae)
Guadalupe Fernández Valencia, La Patrona. (Infobae)

Después de su deportación, se asentó en Culiacán, donde comenzó ayudando a su hermano Manuel Fernández Valencia para llevar a cabo el ingreso de cocaína a EEUU, donde aprovecharon sus conexiones en California para el Cártel de Sinaloa.

Tras la detención de Manuel Fernández en el año 2010 —quien fue sentenciado a 27 años de prisión y liberado en 2025 tras 14 años, luego de cooperar en el juicio contra “El Chapo”, según documentos judiciales—, Guadalupe se mudó a Guadalajara.

Luego de suspender sus actividades delictivas durante dos años, “La Patrona” retomó el tráfico de drogas tras la visita de un asociado del Cártel de Sinaloa, lo que la llevó a ascender en las filas del hampa hasta comenzar a reportar directamente a Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijo de “El Chapo”.

Entre 2012 y 2014 amplió sus operaciones para incluir metanfetamina y heroína, utilizando corredores que conectaban Culiacán, Tijuana y California. Las ganancias se movían principalmente de Los Ángeles a Guadalajara a través de casas de cambio que cobraban comisión del 3%, según detallan autoridades estadounidenses en informes citados por InSight Crime.

De microtraficante a operadora clave en la estructura de lavado de dinero

El salto de Fernández Valencia de microtraficante a operadora internacional se consolidó al canalizar millones de dólares del narco desde Estados Unidos a México, utilizando principalmente casas de cambio en Guadalajara como intermediarias.

Quién fue Guadalupe Fernández Valencia, "La Patrona". EFE/MEXICAN FEDERAL POLICE/BEST QUALITY AVAILABLE
Quién fue Guadalupe Fernández Valencia, "La Patrona". EFE/MEXICAN FEDERAL POLICE/BEST QUALITY AVAILABLE

Según la acusación de la fiscalía de Chicago, su red financiera recogía el efectivo obtenido en Los Ángeles y lo transfería a México con cargos por transferencia y comisión del 3%. La operación abarcó depósitos estructurados y transferencias electrónicas, facilitando la redistribución a otros miembros del cartel.

Las autoridades estadounidenses la consideraban la principal responsable financiera de las operaciones de lavado de dinero de la organización criminal. Asimismo, se le acusó de facilitar el movimiento de dinero ilícito mediante el transporte de efectivo, depósitos bancarios, transferencias electrónicas y sistemas alternativos basados en crédito.

En 2013, Fernández Valencia fue imputada junto con “El Chapo” en Chicago y capturada en Culiacán, Sinaloa, en febrero de 2016 —un mes después de la última detención de Guzmán Loera—.

En noviembre de 2017, “La Patrona” fue extraditada a EEUU, por lo que se declaró culpable en 2019 y recibió en 2021 una sentencia de 10 años de prisión. Sin embargo, su liberación temprana en 2023 se debió a su cooperación con los fiscales estadounidenses.

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