México

¿Qué le pasó a Linet Puente? Cirugía de reducción de busto se extendió 7 horas por complicaciones

La conductora de ‘Ventaneando’ reveló que había postergado la cirugía a pesar de los problemas de salud que presentaba

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Primer plano de Linet Puente con cabello rubio ondulado, un turbante oscuro y una chaqueta negra con pedrería, mirando directamente a la cámara
La presentadora Linet Puente posa de manera expresiva con un atuendo decorado en el set del programa Ventaneando de TV Azteca. (Linet Piuente: Instagram)

La conductora Linet Puente sorprendió al público al revelar detalles de la cirugía estética a la que se sometió recientemente y que derivó en complicaciones médicas. Durante una emisión de Ventaneando, la periodista explicó que una mamoplastia de reducción se extendió a siete horas debido a imprevistos en el quirófano.

El procedimiento, que busca disminuir el volumen del busto para aliviar molestias físicas y mejorar la proporción corporal, se convirtió en una experiencia de alto riesgo. La propia conductora describió uno de los momentos más delicados: “Hubo un par de complicaciones; ya se estaba necrosando el pezón porque te tienen que quitar el pezón y los ponen en hielo”.

Una decisión por salud y proporción

Puente explicó que su motivación fue tanto estética como médica. Su complexión, combinada con el tamaño de su busto, le generaba incomodidad constante.

“Soy chichona y soy chaparrita, esto me da más volumen. Se hizo esta cirugía para que se viera en dónde empezaba y dónde terminaba la cintura”.

Además, reconoció que el peso le provocaba dolores de espalda recurrentes. Aunque su intención inicial era evitar implantes o elegir unos mínimos, los especialistas determinaron que eran necesarios para dar forma tras la reducción de tejido. Finalmente, aceptó un tamaño mayor al previsto para lograr un resultado funcional.

(IG: @ventaneandouno)
A mediados de 2025, Puente enfrentó problemas de salud que ameritaron el monitoreo de su corazón. (IG: @ventaneandouno)

Cirugías de busto en la conversación pública

El caso de Linet Puente se suma a una tendencia entre celebridades mexicanas que han replanteado su relación con los implantes mamarios. Varias figuras han optado por retirarlos en busca de bienestar físico.

Entre ellas destacan Michelle Renaud y Esmeralda Pimentel, quienes han hablado de los beneficios tras su explantación. También Brenda Zambrano y Carmen Aub compartieron sus procesos por motivos de salud.

Otras figuras como Romina Marcos, Galilea Montijo y Andrea Legarreta han explicado sus decisiones con base en comodidad, edad o complicaciones médicas. En la misma línea, Mara Patricia Castañeda y Shanik Berman también han hecho público su cambio.

Transparencia sobre los riesgos

El testimonio de Linet Puente aporta una visión directa sobre los riesgos que pueden surgir en procedimientos de este tipo, incluso cuando tienen fines médicos. Su relato no solo aclara rumores, también abre la conversación sobre decisiones estéticas y sus implicaciones.

Con más de dos décadas de trayectoria, la conductora se mantiene como una de las voces más reconocidas en el periodismo de espectáculos en México. Ahora, su experiencia personal suma un nuevo capítulo que conecta con una audiencia cada vez más interesada en la salud y el bienestar detrás de la imagen pública.

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