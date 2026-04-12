Podrían tumbar canal de Saskia Niño de Rivera tras demanda de la hija de Carmen Salinas

La familia de Carmen Salinas emprende acciones legales tras las acusaciones sin pruebas difundidas en el podcast de Saskia Niño de Rivera. - (Instagram)

El nombre de Saskia Niño de Rivera vuelve a encender la polémica luego de que se confirmara una posible demanda en su contra por declaraciones difundidas en su podcast “Penitencia”. El conflicto gira en torno a comentarios emitidos por un interno identificado como “Beto”, quien lanzó acusaciones sin pruebas contra la fallecida Carmen Salinas.

La reacción de la familia no se hizo esperar. María Eugenia Plascencia anunció que ya se encuentran preparando acciones legales para defender la memoria de la actriz, una figura clave del espectáculo en México.

Aunque la activista ofreció una disculpa pública y calificó lo ocurrido como un “error editorial”, esto no fue suficiente para frenar el proceso. La controversia ha escalado rápidamente, generando atención mediática por las posibles consecuencias legales y digitales.

Familia de Carmen Salinas va con todo por la vía legal

El conflicto surge a raíz de los comentarios emitidos por un interno identificado como "Beto" en el podcast "Penitencia".- (Instagram)

El caso ya está en manos del abogado Gerardo Rincón, quien confirmó que se analiza proceder tanto por la vía civil como penal. La estrategia busca sancionar a todos los involucrados en la difusión del contenido.

Durante una declaración, el propio abogado dejó claro que el proceso apenas comienza y podría ampliarse: “Vamos a proceder en contra de quién o quiénes resulten responsables… no nada más de una persona, es de varias personas y canales”, señaló.

También advirtió que aún se encuentran recopilando pruebas, por lo que no se descartan más implicados. La familia insiste en que no permitirá que se dañe la imagen de la actriz sin consecuencias legales.

El origen del conflicto: un testimonio sin pruebas

El abogado Gerardo Rincón confirma que la demanda evaluará vías civil y penal para sancionar a los responsables de la difusión. - (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Todo comenzó en el podcast “Penitencia”, donde un interno compartió acusaciones graves sin sustento contra la actriz fallecida en 2021.

La difusión de este contenido detonó la indignación de sus familiares.

La controversia pone sobre la mesa los límites de los contenidos digitales, especialmente cuando involucran testimonios delicados y figuras públicas que ya no pueden defenderse.

¿Qué podría pasar con el canal de Saskia Niño de Rivera?

El caso podría marcar un precedente sobre la responsabilidad en la difusión de acusaciones sin sustento en medios digitales en México. - (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)

El escenario legal abre la posibilidad de consecuencias más allá de lo económico, incluyendo afectaciones a las plataformas donde se difundió el contenido. Aunque no hay una resolución aún, el riesgo mediático es evidente.

El abogado fue claro al subrayar la gravedad del caso: “Lo que se comentó de una persona que ya no está, que no se puede defender, es algo incorrecto… de que se va a investigar, se va a investigar”.

En medio de la polémica, el caso sigue creciendo y podría marcar un precedente sobre la responsabilidad en contenidos digitales en México, especialmente cuando se trata de figuras públicas y acusaciones sin sustento.