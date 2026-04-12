México

“No manches”: conductor se queda en shock al descubrir que su pasajero era Luis Fonsi

Un encuentro inesperado convirtió un viaje común en tendencia viral y desató euforia entre fans

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Luis Fonsi recorre la Ciudad de México en Uber y genera un fenómeno viral en redes sociales. - (Instagram/@richy_mx__)
Luis Fonsi recorre la Ciudad de México en Uber y genera un fenómeno viral en redes sociales. - (Instagram/@richy_mx__)

La visita de Luis Fonsi a la Ciudad de México tomó un giro inesperado cuando decidió moverse como cualquier ciudadano: en un Uber. Lo que parecía un traslado cotidiano terminó en un momento viral que rápidamente se apoderó de redes sociales.

Durante el trayecto, el cantante coincidió con Richy MX, un creador de contenido que documenta sus viajes. La sorpresa del conductor al reconocerlo fue captada en video, generando miles de reacciones por la naturalidad del encuentro y el carisma del artista.

Lejos de cualquier formalidad, el intérprete se mostró relajado, bromista y cercano, confirmando por qué sigue siendo una figura querida en el mundo del entretenimiento latino.

Un viaje común que terminó en fenómeno viral

Luis Fonsi recorre la Ciudad de México en Uber y genera un fenómeno viral en redes sociales. - (Instagram/@richy_mx__)
El cantante Luis Fonsi sorprende a un conductor de Uber y a un creador de contenido durante un viaje grabado en video. - (Instagram/@richy_mx__)

El momento más comentado ocurrió cuando el cantante jugó con la identidad frente al conductor. “Soy Ricky Martin”, dijo entre risas antes de revelar quién era realmente, provocando incredulidad y emoción.

La reacción no tardó en llegar: “¿Eres Luis Fonsi? ¡No manches! ¿Neta?”, respondió el conductor visiblemente nervioso. La escena, espontánea y auténtica, se convirtió en uno de los clips más compartidos de la semana.

El propio Fonsi mantuvo el humor durante el trayecto, incluso bromeando sobre la situación: “Me pongo nervioso quien está guiando… necesito que estés concentrado”, dijo, generando aún más simpatía entre los usuarios.

Música en vivo y radio en pleno trayecto

Un improvisado dueto sobre el tema 'Cambiaré' y la coincidencia de sonar en la radio dieron un toque musical al recorrido.

El encuentro no se quedó solo en la sorpresa. Durante el recorrido, el conductor comenzó a cantar el tema “Cambiaré”, reciente sencillo del artista, lo que convirtió el auto en un escenario improvisado.

El momento alcanzó otro nivel cuando la canción comenzó a sonar en la radio en tiempo real. Entre risas, Fonsi reaccionó sorprendido: “Estoy sonando en la radio”, mientras el conductor no podía creer la coincidencia.

Ambos terminaron cantando juntos, creando una escena que combinó emoción, música y espontaneidad, elementos que hicieron del video un fenómeno digital inmediato.

CDMX entre promoción, fans y celebración

El cantante Luis Fonsi. (Atresmedia)
El cantante Luis Fonsi. (Atresmedia)

La presencia del artista en la capital mexicana no se limitó a este episodio. También sorprendió al público al utilizar el Metro y aparecer en la Glorieta de Insurgentes, donde convivió con seguidores.

Además, adelantó su celebración de cumpleaños con fans, acompañado de mariachi y ambiente festivo, reforzando su cercanía con el público mexicano.

Esta visita forma parte de la promoción de su nueva etapa musical y del anuncio de su próxima gira internacional, con México como punto clave en su recorrido.

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