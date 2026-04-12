México

Marcelo Ebrard anuncia inversión millonaria y 5 mil empleos con Polo de Desarrollo en Tlaxcala

El secretario de Economía destaca que el proyecto en Huamantla detonará la llegada de empresas y acelerará la industrialización en todo el país

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Claudia Sheinbaum inaugura el Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar en Huamantla, Tlaxcala, con enfoque en desarrollo regional. | (Crédito: Presidencia)
Claudia Sheinbaum inaugura el Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar en Huamantla, Tlaxcala, con enfoque en desarrollo regional. | (Crédito: Presidencia)

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, encabezó el mensaje central durante la inauguración del primer Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar en Huamantla, Tlaxcala, donde subrayó que el proyecto representa una inversión superior a los 500 millones de dólares y la creación de 5 mil empleos directos.

Durante su intervención, el funcionario enfatizó que este desarrollo abre “una puerta enorme” para la entidad y tendrá un impacto inmediato en la economía regional y nacional.

Aseguró que la instalación de empresas comenzará en las próximas semanas, con la llegada de compañías tanto mexicanas como extranjeras, cada una con distintas necesidades productivas.

Ebrard resalta impacto económico y llegada de inversiones a Tlaxcala

Ebrard explicó que el polo no solo generará empleos directos, sino también una amplia cadena de trabajos indirectos vinculados a servicios y proveeduría, lo que fortalecerá la dinámica económica de la región.

Calificó la inversión como “una fortuna” y destacó que este tipo de proyectos forman parte de una visión estratégica nacional.

El funcionario señaló que el Polo de Desarrollo en Huamantla generará alrededor de 5 mil empleos directos.

Asimismo, señaló que este modelo permitirá acelerar el desarrollo de infraestructura industrial en todo el país, ya que otras entidades han mostrado interés en replicarlo tras observar los avances en Tlaxcala.

Proyecto en tiempo récord marca precedente nacional

El titular de Economía destacó que uno de los logros más relevantes fue la rapidez con la que se concretó el proyecto.

Mientras que un parque industrial suele tardar hasta dos años en desarrollarse, este polo fue concluido en un periodo considerablemente menor, cumpliendo con los plazos previstos para 2026.

El parque económico de Huamantla generará aproximadamente cinco mil empleos, con participación de empresas mexicanas y extranjeras. | (Crédito: Presidencia)
El parque económico de Huamantla generará aproximadamente cinco mil empleos, con participación de empresas mexicanas y extranjeras. | (Crédito: Presidencia)

Atribuyó este resultado a la coordinación entre autoridades y al seguimiento constante encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien —dijo— supervisó semanalmente los avances de obra.

Empresas de distintos sectores impulsarán desarrollo regional

El proyecto contempla la instalación de industrias de los sectores automotriz, alimentario y metalmecánico, lo que permitirá diversificar la actividad económica en la zona.

De acuerdo con lo informado, los terrenos ya han sido adquiridos por empresas que comenzarán a construir sus instalaciones en el corto plazo.

Esta diversidad industrial, explicó Ebrard, contribuirá a consolidar un entorno competitivo y con mayor capacidad de atracción de inversiones.

Contexto: Huamantla inaugura primer Polo del Plan México

La inauguración del polo estuvo encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, acompañada de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, como parte de una estrategia federal que contempla la creación de 15 polos de desarrollo en distintas regiones del país.

Claudia Sheinbaum inaugura el Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar en Huamantla, Tlaxcala, con enfoque en desarrollo regional.| (Crédito: Presidencia)
Claudia Sheinbaum inaugura el Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar en Huamantla, Tlaxcala, con enfoque en desarrollo regional.| (Crédito: Presidencia)

Este modelo busca descentralizar la inversión y llevar infraestructura industrial a zonas que históricamente han tenido menor desarrollo económico.

Los polos incluyen urbanización completa, servicios básicos, centros de trabajo y facilidades para empleados.

Estrategia nacional busca crecimiento equilibrado

Autoridades federales han señalado que estos desarrollos forman parte del Plan México, cuyo objetivo es fortalecer la economía interna, atraer capital extranjero y generar empleos mejor remunerados.

Además, el éxito del proyecto en Tlaxcala ya ha comenzado a generar un efecto en otros estados, donde al menos cinco gobernadores han manifestado su intención de acelerar la implementación de polos similares.

  • Inversión superior a 500 millones de dólares
  • Creación de 5 mil empleos directosInstalación de empresas nacionales y extranjeras
  • Sectores clave: automotriz, alimentario y metalmecánicoDesarrollo en tiempo récord
  • Primer polo de 15 proyectados en el país
  • Impulso a economías regionales y atracción de inversión

Con este arranque, Marcelo Ebrard destacó que México avanza hacia una nueva etapa de industrialización, con proyectos que buscan detonar el crecimiento económico desde las regiones y fortalecer la competitividad del país a nivel global.

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