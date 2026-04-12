Guacamole al estilo mexicano: receta fácil, ingredientes y tips para que quede perfecto

Un tazón de guacamole fresco con cebolla, cilantro y tomate, acompañado de totopos y limas en una mesa rústica. (Gemini)

La crema de aguacate (guacamole) al estilo mexicano es un clásico que evoca tardes de verano, mesas compartidas y el sabor inconfundible del aguacate bien maduro.

Su color verde vibrante y su textura sedosa son un guiño a la abundancia y a la frescura, cualidades muy valoradas en la cocina mexicana, donde ganado un lugar protagónico.

En México, el guacamole es compañera infaltable de tacos, ensaladas, carnes asadas y, por supuesto, de nachos. Suele servirse en celebraciones, reuniones informales y como alternativa fresca para días calurosos.

Este vibrante dip de aguacate casero, enriquecido con la frescura de la lima y el cilantro, se presenta sobre una mesa de madera rústica, listo para disfrutar con crujientes totopos. (Gemini)

Receta de guacamole al estilo mexicano

El guacamole al estilo mexicano es una preparación fría y cremosa, hecha a base de aguacate maduro, crema de leche, jugo de lima o limón, cilantro fresco, ajo y aceite de oliva.

Se puede procesar o pisar hasta obtener una textura suave, sin grumos, ideal para untar o acompañar carnes a la parrilla, tortillas, papas fritas o ensaladas frescas.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 15 minutos

Preparación: 10 minutos

Reposo en heladera: 5 minutos (opcional, para mejor textura y frescura)

Ingredientes

2 aguacates maduros 100 ml de crema de leche 1 diente de ajo chico 2 cucharadas de jugo de lima o limón 2 cucharadas de cilantro fresco picado 1 cucharadita de sal fina Pimienta negra recién molida, a gusto 1 cucharada de aceite de oliva

Cómo hacer guacamole al estilo mexicano, paso a paso

Cortar el aguacate al medio, retirar el carozo y extraer la pulpa con una cuchara. Volcar la pulpa en un bol y agregar el jugo de lima, la sal y la pimienta. Agregar el jugo de lima ni bien se extrae la pulpa ayuda a que el aguacate no se oxide y conserve su color verde intenso. Incorporar el ajo picado y el cilantro fresco. Añadir la crema de leche y el aceite de oliva. Procesar todo con un mixer o pisar con tenedor hasta lograr una mezcla lisa, sin grumos. Es fundamental evitar los grumos para que la textura sea untuosa y agradable. Probar y ajustar sal, pimienta o jugo de lima si es necesario. Llevar a la heladera por 5 minutos. Servir siempre bien fría para realzar su sabor y frescura.

Consejo técnico: Si el aguacate está muy maduro, la textura será más cremosa y fácil de mezclar. Si se prefiere una versión más ligera, se puede reemplazar parte de la crema de leche por yogur natural.

Un tazón de cremoso guacamole mexicano, adornado con cilantro, cebolla morada y rodajas de jalapeño, se presenta listo para degustar. (Gemini)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 4 porciones como dip o acompañamiento.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 180 kcal

Grasas: 16 gr

Carbohidratos: 6 gr

Proteínas: 2 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Se puede guardar en la heladera, bien tapada, hasta 2 días. No se recomienda freezar porque el aguacate pierde textura y sabor. Para evitar que se oscurezca, cubrir la superficie de la crema con film en contacto directo.