Elma Correa nos habla de su novela ‘Donde termina el verano’: “Yo no podría dormir en la noche si no escribiera de ciertas cosas”

Elma Correa se convierte en la segunda mexicana en ganar el premio (cortesía)

La escritora Elma Correa celebra el reconocimiento internacional tras ganar el Premio Biblioteca Breve 2026 por su novela Donde termina el verano, otorgado por la editorial Seix Barral.

En entrevista con Infobae México, la autora nos habló de lo que significa para ella ganar el premio, sobre la historia y sus temas, sus influencias y su motor para escribir.

Los temas detrás de ‘Donde termina el verano’

'Donde termina el verano' está ambientado en un barrio de Mexicali, lugar de nacimiento de la autora (cortesía)

La autora nos contó que es la quinta mexicana y la segunda mujer en recibir este galardón representa una sorpresa inesperada en su carrera:

“Una emoción muy grande, una alegría enorme. No me lo esperaba para nada, ha sido una sorpresa, pero es una maravilla. Imagínate que ser la quinta mexicana de la historia, la segunda mujer después de Elena Poniatowska. Yo todavía pienso que alguien me va a pellizcar y voy a despertar y no va a ser cierto, voy a despertar en Mexicali otra vez”.

La novela de Elma explora dos ejes centrales: la amistad y la culpa. La trama sigue a dos amigas inseparables que, en la infancia, viven un hecho trágico y guardan un secreto violento que las separa y las marca.

La autora sostiene que el entorno fronterizo y la violencia son contextos imprescindibles, pero lo que le interesaba era desmenuzar la relación entre sus protagonistas en un mundo hostil para las mujeres:

“Estas dos chicas se conocen desde niñas, viven un evento muy trágico, muy dramático, cuando tienen once, casi doce años. Guardan un secreto muy cruento que las separa y esta carga, esta culpa, las carcome y las trastoca y les cambia la vida”.

El oficio de escribir: así trabaja Elma Correa

Para Elma la escritura es un proceso minucioso: “A mí me encantaría ser de esos autores que son como muy intuitivos, pero no tengo ese don. Soy mujer y no soy blanca, entonces yo no tengo privilegios de clase, yo tengo que trabajar un montón para llegar a fin de mes. No tengo un trabajo de ocho a cinco, a veces de ocho a siete. Doy clases, doy talleres, nomás me falta vender pozole los domingos”, explica la autora.

La falta de tiempo la obliga a ser metódica y eficiente. “En términos técnicos, lo tengo todo listo antes de sentarme a escribir. El tema, trama, mis personajes, sus conflictos, sus deseos, todas esas cosas, todo. Trabajo mucho con la construcción de personajes, sus perfiles, etcétera. Toda esa chamba la hago mucho en la cabeza. Todo el tiempo estoy escribiendo en la cabeza, me hago audios en el celular, tomo notas”, agrega.

El escenario fronterizo como un personaje

En la novela, la atmósfera de la frontera es inseparable de la historia. “Por el tipo de proceso de escritura que yo tengo, nada es casual, ¿no? Absolutamente todo fue planeado y planificado así con una neurosis absoluta. A mí me interesaba que el escenario de la novela, por ejemplo, fuera casi un personaje más. Que el lector dijera: ‘Esto no puede ocurrir en ningún otro lugar más que aquí’”, afirma Correa.

Influencias y el peso del entorno

Elma Correa se formó como lectora en la frontera. “Como soy de la frontera, me formé leyendo mucha literatura gringa. Al canon latinoamericano llegué a la universidad. Leí primero a Carver que a Arreola”, dice.

Entre sus referentes, menciona a Lorrie Moore: “Una de las escritoras que me marcó profundamente se llama Lorrie Moore y es una autora estadounidense que me mostró que las mujeres podemos ser divertidas. Es decir, que podemos hablar de los grandes temas, que podemos hablar de grandes cosas, de cosas importantes, sin aburrir a nadie”.

Sobre escribir sobre su propia vida, la escritora asegura que no hace autoficción, pero reconoce que escribir desde el entorno propio es inevitable. “Yo no hago autoficción. Yo no escribo mi vida. La novela es ficción, todo es inventado, todo son mentiras. No uso como la literatura para hablar de mis cosas ni nada, ¿no? Pero, pero yo sí creo que uno no puede sustraerse de su entorno. O sea, yo escribo de lo que me atraviesa. Digo, yo soy mujer en un país feminicida. Yo no podría no escribir de las cosas que me importan”, sostiene la autora.

“Yo no podría dormir en la noche si no escribiera de ciertas cosas, porque me atraviesan como ser humano, como persona, como mujer, ¿no? Y por lo tanto, como autora. Entonces, no es mi vida, nada de lo que está ahí me pasó a mí, pero vaya, que soy mujer en este país y que tengo que hablar de cosas, ¿no? Soy de Mexicali, yo crecí en un barrio bravo”.