México

El trío italiano Hack Out! llega al Cenart con una innovadora propuesta de jazz, en concierto gratuito

La agrupación estará acompañada por el dueto de Sofía Escamilla y Yuko Cornale, quienes presentan “La cuerda y el grito”

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El Centro Nacional de las Artes (Cenart), recinto de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, presenta un concierto imperdible con el trío italiano Hack Out!, una propuesta que fusiona el jazz de los orígenes, el rock and roll y la improvisación radical para crear una experiencia sonora contemporánea.

Este espectáculo, que contará también con la participación del dueto de Sofía Escamilla y Yuko Cornale, se realizará con entrada libre, convirtiéndose en una de las ofertas culturales más destacadas de la agenda en la Ciudad de México.

Rompiendo esquemas en el jazz contemporáneo

Fundado en 2019 en el Conservatorio Venezze, en Rovigo, Italia, Hack Out! se caracteriza por su formación poco convencional: batería, saxofón alto y guitarra eléctrica, sin bajo. Esta estructura permite explorar nuevas posibilidades dentro del jazz contemporáneo, equilibrando estructuras armónicas con improvisación libre.

El grupo está integrado por:

  • Manuel Caliumi (saxofón alto)
  • Luca Zennaro (guitarra eléctrica)
  • Riccardo Cocetti (batería)

Su propuesta busca resaltar la identidad de cada músico, al tiempo que construye un diálogo sonoro entre lo acústico y lo eléctrico.

Trayectoria internacional y discografía

El trío italiano ha consolidado una sólida carrera internacional, presentándose entre 2021 y 2024 en países como China, India, Francia, Alemania, España, Portugal e Italia, entre otros.

Además, han sido invitados por el Instituto Italiano de Cultura en ciudades clave como París y Madrid, donde también desarrollaron parte de su trabajo creativo.

Entre sus producciones discográficas destacan:

  • Cedrus Libani (2021)
  • Sad Music for Happy Elevators (2023)
  • Cortado (2025)

A lo largo de su trayectoria, han colaborado con figuras relevantes del jazz internacional como Jacky Terrasson, Fulvio Sigurtà, Francesco Diodati y Francesco Giomi, lo que refuerza su presencia en la escena global.

Exploración sonora con Sofía Escamilla y Yuko Cornale

El concierto contará con la participación especial del dueto conformado por Sofía Escamilla y Yuko Cornale, quienes presentan la propuesta “La cuerda y el grito”.

Este proyecto parte de la escucha profunda y la exploración del instante, combinando:

  • La voz experimental de Yuko Cornale
  • El chelo intervenido de Sofía Escamilla

Mientras la voz se transforma y canaliza lo intangible, el chelo se expande mediante procesamiento digital y objetos sonoros, creando un puente entre la música académica contemporánea, la improvisación libre y el arte sonoro.

El resultado es una experiencia inmersiva que propone un ritual íntimo donde el sonido se convierte en una forma de invocación.

Fecha, lugar y detalles del concierto

El concierto de Hack Out! con Sofía Escamilla y Yuko Cornale se llevará a cabo:

  • Fecha: jueves 16 de abril
  • Hora: 19:00 horas
  • Lugar: Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes (Cenart)
  • Entrada: libre

Para más detalles sobre esta y otras actividades culturales, se puede consultar el sitio oficial del Cenart.

Este evento representa una oportunidad única para disfrutar en vivo de propuestas innovadoras dentro del jazz contemporáneo, la improvisación experimental y la música de vanguardia en la Ciudad de México.

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