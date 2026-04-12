CNDH exhibe caso de tortura en Nuevo León y responsabiliza a elementos de la Marina

El organismo nacional de derechos humanos determinó la responsabilidad de la autoridad naval en actos cometidos contra una persona detenida en 2010, tras analizar pruebas periciales y dictámenes médicos que acreditaron violaciones graves al marco legal. Crédito: Marina

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 207VG/2026 en la que determina que la Secretaría de Marina (SEMAR) debe reparar integralmente el daño ocasionado a una persona que fue detenida, retenida y torturada por elementos navales en Monterrey, Nuevo León, en marzo de 2010.

Además, la CNDH solicitó a la dependencia colaborar en la investigación que la Fiscalía General de la República (FGR) ya inició para deslindar responsabilidades entre el personal involucrado en los hechos.

Los hechos: deportación, detención y tortura

De acuerdo con el comunicado de la CNDH, la víctima presentó su queja ante el organismo el 15 de diciembre de 2023. La persona denunció que, tras ser deportada de Estados Unidos e ingresar a territorio mexicano, fue detenida en un domicilio de Monterrey por elementos de la Marina, quienes la mantuvieron retenida en un destacamento.

Posteriormente fue trasladada a la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la extinta PGR. Durante ese periodo fue víctima de tortura física y psicológica.

Entre las violaciones documentadas destaca que transcurrieron 27 horas desde la detención hasta que la persona fue presentada ante la autoridad ministerial correspondiente, en clara violación a sus derechos a la legalidad y seguridad jurídica.

El pronunciamiento señala la obligación de la institución de prestar apoyo a las indagatorias ministeriales, además de atender a la persona afectada y establecer medidas para evitar la repetición de prácticas ilegales en sus operativos

La evidencia: peritos, lesiones y Protocolo de Estambul

La investigación de la CNDH se sustentó en dictámenes de medicina forense elaborados en 2010 por peritos adscritos al Departamento de Medicina Forense de la entonces PGR, los cuales describieron diversas lesiones físicas observadas tras la detención.

De manera determinante, un Dictamen Médico-Psicológico basado en el Protocolo de Estambul —el estándar internacional para documentar la tortura— constató que la persona sufrió actos de tortura.

Con base en estas pruebas, la CNDH acreditó violaciones graves a los derechos humanos a:

La integridad personal

La seguridad personal

El trato digno

La legalidad y seguridad jurídica

¿Qué le exige la CNDH a la Marina?

La recomendación establece una serie de obligaciones concretas para la SEMAR:

Reparar integralmente el daño causado a la víctima

Proporcionar atención psicológica en caso de que la persona la requiera

Colaborar activamente con la FGR en la investigación penal

Emitir una circular interna que instruya a todo el personal operativo en Monterrey a cumplir con las obligaciones de promoción y respeto a los derechos humanos

Prevenir y erradicar tratos crueles, inhumanos o degradantes en la retención de personas