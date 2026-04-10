México

Adrián Rubalcava sigue de “campaña” en Cuajimalpa pese a reportes de afectaciones en el Metro CDMX

El director encabezó la entrega de las canchas 32 y 36 en la alcaldía, en el marco del programa “La pelota vuelve a casa”

Guardar
Adrián Rubalcava
El director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México, Adrián Rubalcava durante un evento en la alcaldía Cuajimalpa. (Agencia de Gobierno)

El director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México, Adrián Rubalcava, continúa en el ojo público tras múltiples críticas por parte de los usuarios del Metro CDMX, por su asistencia a diversos eventos en Cuajimalpa.

De acuerdo con información brindada por las autoridades mexicanas, el pasado 9 de abril el director encabezó la entrega de las canchas 32 y 36, como parte de la rehabilitación de 300 espacios para fomentar el futbol, en el marco del programa “La pelota vuelve a casa”.

Desde el centro deportivo de San Pablo Chimalpa, el funcionario destacó la relevancia de contar con instalaciones dignas y reconoció la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum. También subrayó el trabajo del personal de PILARES para fortalecer la convivencia comunitaria.

Avances y modernización del Metro CDMX

Más tarde, a través de su cuenta oficial de X, publicó sobre participación en una reunión para los avances del transporte público, con las empresas responsables de los trabajos de rehabilitación y modernización de estaciones del Metro capitalino.

“Supervisamos que cada intervención cumpla con los estándares establecidos y atienda las necesidades de las personas usuarias. Seguimos trabajando para ofrecer un servicio más seguro, eficiente y con mejor infraestructura”, escribió en la red social.

Adrián Rubalcava
Adrián Rubalcava a través de su cuenta oficial de X. (captura de pantalla)

Asimismo, expresó su gratitud a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, por su liderazgo que colocó a la Ciudad de México en el centro del mundo, después su intervención en el evento “Cuidarte es parte del Viaje”.

“Hoy levantas la voz por la paz, la igualdad y la dignidad de las personas, recordándonos que desde lo local se transforma la vida de millones. Es un honor ser parte de tu equipo y acompañar esta visión que inspira y construye esperanza”, señaló.

Metro capitalino mantiene fallos en su servicio

El día de hoy usuarios de la aplicación X reportaron fallos en la Línea 3, 7 y 8, asegurando que se encuentran totalmente colapsadas, por lo que es imposible abordar los trenes. De acuerdo a varias publicaciones el tiempo de espera es de aproximadamente 20 minutos.

Estas quejas se suman a las diversas inconformidades por parte de los pasajeros, que día con día sufren en los tiempos de traslado, debido a retrasos, interrupciones y hasta incendios dentro de las instalaciones.

Mientras que el director, en las últimas semanas ha priorizado su asistencia en actividades culturales y deportivas en la alcaldía Cuajimalpa, ignorando en gran medida las peticiones constantes de los ciudadanos por arreglar los problemas dentro del Metro CDMX.

Esta no es la primera vez que el funcionario es blanco de críticas, ya que desde hace algunas semanas se generaron cuestionamientos sobre su desempeño al frente del sistema de transporte.

Los señalamientos surgieron luego de que informara sobre la entrega de canchas deportivas, lo que provocó inconformidad entre usuarios que consideraron que debía enfocarse en atender las necesidades del servicio.

Ante esta serie de reportes de fallas en el Metro CDMX y el contexto político que tiene Adrián Ruvalcaba en Cuajimalpa, Infobae México consultó a la alcaldía y el Gobierno de la ciudad para conocer una postura sobre el motivo de que este funcionario este designado a otras actividades propias de su función. Hasta el momento no se ha obtenido respuesta.

Temas Relacionados

Adrián RubalcavaMetro CDMXalcaldíaCuajimalpamexico-noticiasPolítica Mexicana

Más Noticias

Así llega Japón al Mundial 2026: todo lo que debes saber del equipo asiático que jugará en Monterrey

La mezcla de futbolistas consolidados en Europa y nuevos talentos marca el presente del equipo asiático

Así llega Japón al Mundial 2026: todo lo que debes saber del equipo asiático que jugará en Monterrey

Qué está pasando hoy 10 de abril en el Metro CDMX EN VIVO: reportan retrasos en la L3 del STC

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes

Qué está pasando hoy 10 de abril en el Metro CDMX EN VIVO: reportan retrasos en la L3 del STC

Cae otro implicado en el asesinato del regidor de Reynosa en la colonia Tabacalera de Ciudad de México

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México detuvo a Ángel “N” por su probable responsabilidad en el homicidio de Brayan Nicolás Vicente Salinas, regidor de Reynosa, Tamaulipas, asesinado el 6 de diciembre de 2025 en la colonia Tabacalera

Cae otro implicado en el asesinato del regidor de Reynosa en la colonia Tabacalera de Ciudad de México

Bloqueo de carreteras hoy 10 de abril EN VIVO: se restablece circulación en la autopista México-Querétaro

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en las principales vías de comunicación del país

Bloqueo de carreteras hoy 10 de abril EN VIVO: se restablece circulación en la autopista México-Querétaro

Mujer de 70 años pagó 5 mil pesos para que asesinaran a su esposo en Iztapalapa: así la descubrieron

El testimonio del atacante permitió a los agentes de la Policía de Investigación establecer el vínculo con la presunta autora intelectual y procedieron a la detención

Mujer de 70 años pagó 5 mil pesos para que asesinaran a su esposo en Iztapalapa: así la descubrieron
MÁS NOTICIAS

NARCO

Así fue como el CJNG se fortaleció en Michoacán durante el gobierno de Silvano Aureoles

Así fue como el CJNG se fortaleció en Michoacán durante el gobierno de Silvano Aureoles

Los Viagras, el origen del curioso nombre de una de las organizaciones del narco más violentas de Michoacán

Sheinbaum confirma que hay ‘ficha roja’ en la Interpol para detener a Silvano Aureoles que huyó del país con ayuda del CJNG

Audiencia de El Mayo Zambada en Estados Unidos fue pospuesta por segunda ocasión

Caos en penal de Tijuana habría iniciado por agresión de custodio a un interno: más de 300 elementos de seguridad se movilizaron

ENTRETENIMIENTO

Equipo de Nodal asegura que Inti puede viajar libremente a EEUU desde bebé: “Tiene visa desde el mes de nacida”

Equipo de Nodal asegura que Inti puede viajar libremente a EEUU desde bebé: “Tiene visa desde el mes de nacida”

¿Quién es la modelo que sale en el video ‘Un vals’ de Christian Nodal?

Cómo ver EN VIVO en México el festival de Coachella 2026

Emiliano Aguilar responde a críticas por su devoción a la Santa Muerte: “Yo respeto las creencias de todos”

¿Habrá canción juntos? Emiliano Aguilar insinúa colaboración con Majo tras reunirse con ella

DEPORTES

Así llega Japón al Mundial 2026: todo lo que debes saber del equipo asiático que jugará en Monterrey

Así llega Japón al Mundial 2026: todo lo que debes saber del equipo asiático que jugará en Monterrey

Estadio Ciudad de México restringe estacionamiento para el América vs Cruz Azul

Adrián Marcelo y el peculiar encuentro que tuvo con Matías Almeyda en España: “Te extrañamos en México, vuelve”

Así lucen los equipos América y Cruz Azul tras su último partido en el Estadio Ciudad de México

Liga MX volvería a EA Sports FC tras años de ausencia: gamers mexicanos celebran en redes