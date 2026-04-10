Adrián Rubalcava sigue de “campaña” en Cuajimalpa pese a reportes de afectaciones en el Metro CDMX

El director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México, Adrián Rubalcava durante un evento en la alcaldía Cuajimalpa. (Agencia de Gobierno)

El director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México, Adrián Rubalcava, continúa en el ojo público tras múltiples críticas por parte de los usuarios del Metro CDMX, por su asistencia a diversos eventos en Cuajimalpa.

De acuerdo con información brindada por las autoridades mexicanas, el pasado 9 de abril el director encabezó la entrega de las canchas 32 y 36, como parte de la rehabilitación de 300 espacios para fomentar el futbol, en el marco del programa “La pelota vuelve a casa”.

Desde el centro deportivo de San Pablo Chimalpa, el funcionario destacó la relevancia de contar con instalaciones dignas y reconoció la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum. También subrayó el trabajo del personal de PILARES para fortalecer la convivencia comunitaria.

Avances y modernización del Metro CDMX

Más tarde, a través de su cuenta oficial de X, publicó sobre participación en una reunión para los avances del transporte público, con las empresas responsables de los trabajos de rehabilitación y modernización de estaciones del Metro capitalino.

“Supervisamos que cada intervención cumpla con los estándares establecidos y atienda las necesidades de las personas usuarias. Seguimos trabajando para ofrecer un servicio más seguro, eficiente y con mejor infraestructura”, escribió en la red social.

Adrián Rubalcava a través de su cuenta oficial de X. (captura de pantalla)

Asimismo, expresó su gratitud a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, por su liderazgo que colocó a la Ciudad de México en el centro del mundo, después su intervención en el evento “Cuidarte es parte del Viaje”.

“Hoy levantas la voz por la paz, la igualdad y la dignidad de las personas, recordándonos que desde lo local se transforma la vida de millones. Es un honor ser parte de tu equipo y acompañar esta visión que inspira y construye esperanza”, señaló.

Metro capitalino mantiene fallos en su servicio

El día de hoy usuarios de la aplicación X reportaron fallos en la Línea 3, 7 y 8, asegurando que se encuentran totalmente colapsadas, por lo que es imposible abordar los trenes. De acuerdo a varias publicaciones el tiempo de espera es de aproximadamente 20 minutos.

Estas quejas se suman a las diversas inconformidades por parte de los pasajeros, que día con día sufren en los tiempos de traslado, debido a retrasos, interrupciones y hasta incendios dentro de las instalaciones.

Mientras que el director, en las últimas semanas ha priorizado su asistencia en actividades culturales y deportivas en la alcaldía Cuajimalpa, ignorando en gran medida las peticiones constantes de los ciudadanos por arreglar los problemas dentro del Metro CDMX.

Esta no es la primera vez que el funcionario es blanco de críticas, ya que desde hace algunas semanas se generaron cuestionamientos sobre su desempeño al frente del sistema de transporte.

Los señalamientos surgieron luego de que informara sobre la entrega de canchas deportivas, lo que provocó inconformidad entre usuarios que consideraron que debía enfocarse en atender las necesidades del servicio.

Ante esta serie de reportes de fallas en el Metro CDMX y el contexto político que tiene Adrián Ruvalcaba en Cuajimalpa, Infobae México consultó a la alcaldía y el Gobierno de la ciudad para conocer una postura sobre el motivo de que este funcionario este designado a otras actividades propias de su función. Hasta el momento no se ha obtenido respuesta.