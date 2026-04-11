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Periodista desplazada denuncia irregularidades en apoyos: organismo exigen intervención urgente

Myrna Gómez no ha recibido el apoyo económico correspondiente a su registro como comunicadora en situación de vulnerabilidad

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Myrna Gómez no ha recibido el apoyo económico correspondiente a su registro como comunicadora en situación de vulnerabilidad
Myrna Gómez no ha recibido el apoyo económico correspondiente a su registro como comunicadora en situación de vulnerabilidad

La organización periodística Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC) exigió el cumplimiento de los derechos de la periodista Myrna Gómez, quien actualmente se encuentra en situación de desplazamiento.

El organismo difundió su postura con relación al incumplimiento en la entrega de apoyos económicos destinados a la periodista. Respaldó que existen irregularidades y arbitrariedades en el proceso de entrega, a pesar de que el apoyo fue concedido como parte de las medidas otorgadas por el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en 2022.

Myrna Gómez denuncia irregularidades

Este posicionamiento se da luego de que la periodista denunciara que, desde que tuvo que desplazarse a causa del riesgo que corría por su trabajo periodístico, en 2019, solo ha recibido un apoyo.

En 2024 recibió un apoyo para madres solteras, pero desde entonces, registró una serie de fallas en las que se le entregaban tarjetas sin depósito, le cambiaban los plásticos o le solicitaban trámites incorrectos.

Actualmente, junto con sus hijas, la comunicadora se encuentra en situación de desplazamiento forzada, por lo que exige el apoyo del Estado para contar con un mecanismo de protección.

Este posicionamiento se da luego de que la periodista denunciara que, desde que tuvo que desplazarse a causa del riesgo que corría por su trabajo periodístico, en 2019, solo ha recibido un apoyo.
Este posicionamiento se da luego de que la periodista denunciara que, desde que tuvo que desplazarse a causa del riesgo que corría por su trabajo periodístico, en 2019, solo ha recibido un apoyo. (X: @prensacimac)

Compartió que una de las explicaciones que le dieron, en 2024, fue que la zona en la que reside “no ganó cierto partido” por ello, “los apoyos se retiraron. Como si los derechos tuvieran color”, señaló.

Al respecto, CIMAC advirtió que la entrega de recursos es fundamental para que la periodista pueda cubrir necesidades básicas.

Sostuvo que dichos apoyos no pueden condicionarse a calendarios electorales ni a la orientación política de las autoridades en turno, ya que se trata de una obligación estatal ante personas en riesgo.

CIMAC señaló que las autoridades involucradas deben garantizar un trato digno, respetuoso y empático a quienes acuden a gestionar apoyos, especialmente en casos relacionados con medidas de protección. La falta de atención adecuada y la ausencia de claridad en el proceso han generado afectaciones adicionales para la periodista.

Llamado a autoridades y exigencias de cumplimiento

La postura de CIMAC se dirige específicamente a funcionarios estatales de San Luis Potosí, entre ellos el Subsecretario de SEDESORE, Miguel Ángel Méndez; el Director Administrativo de SEDESORE, Carlos Mexquitic; y la Directora General de Derechos Humanos y Políticas Públicas de la Secretaría General de Gobierno, Verónica Onofre Serment.

ARCHIVO - Fotos de periodistas asesinados colgadas en una pared durante una vigila de protesta por el asesinato del periodista Fredid Román, a las afueras de la oficina de la Fiscalía General de México en Ciudad de México, el miércoles 24 de agosto de 2022. (AP Foto/Eduardo Verdugo, Archivo)
ARCHIVO - Fotos de periodistas asesinados colgadas en una pared durante una vigila de protesta por el asesinato del periodista Fredid Román, a las afueras de la oficina de la Fiscalía General de México en Ciudad de México, el miércoles 24 de agosto de 2022. (AP Foto/Eduardo Verdugo, Archivo)

Se solicita a estas autoridades que garanticen el respeto a los derechos humanos y apliquen principios de no discriminación en la atención brindada a Myrna Gómez.

La organización destacó que el trato recibido por la periodista configura un acto revictimizante, al no considerar su situación de desplazamiento forzado interno ni su condición de madre soltera.

Pronunciamiento y exigencias concretas

En su comunicado difundido en redes sociales, CIMAC exigió que el apoyo económico a Myrna Gómez se entregue de manera retroactiva y sin demoras y demandó el cumplimiento regular y oportuno de estos pagos por parte de las autoridades responsables.

Finalmente, solicitó que la atención y entrega de apoyos no dependa de consignas políticas y recalcó que la protección para mujeres periodistas en situación de riesgo constituye un derecho, no una concesión, y debe garantizarse de manera integral e inmediata para salvaguardar la vida y la integridad de las beneficiarias.

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