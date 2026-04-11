Nodal se deslinda del parecido entre modelo de ‘Un vals’ con Cazzu y Ángela: “Mi voz es lo que queda”

(Facebook Christian Nodal / YouTube Christian Nodal)

El cantante Christian Nodal respondió a la polémica que desató el videoclip de Un Vals, donde la modelo Dagna Mata fue comparada en redes sociales con Cazzu y Ángela Aguilar.

Ante la ola de comentarios y especulaciones, el cantante de Botella tras botella se deslindó de estas interpretaciones en una historia de Instagram, dejando claro que no controla ni su imagen ni la narrativa que surge tras sus proyectos.

Lo que dijo Christian Nodal en su historia: “No soy dueño de mi imagen”

En una historia publicada en su cuenta oficial, Christian Nodal compartió un mensaje directo sobre la controversia:

“No soy dueño de mi nombre, ni de mi imagen, ni de mi música, y lo que ha pasado con el video es muestra de eso… Pero mi voz, que es lo único que me queda, siempre será de ustedes".

Con estas palabras, el cantante marcó distancia de las comparaciones y las interpretaciones generadas tras el estreno del video, enfatizando que la reacción del público está fuera de su control.

(Instagram)

Las comparaciones y reacciones en redes

La publicación de Un Vals provocó una fuerte discusión en redes sociales por el parecido de Dagna Kills, la modelo del videoclip, con Cazzu y Ángela Aguilar.

Usuarios señalaron que el look de la protagonista evocaba elementos visuales de ambas artistas, lo que desató rumores sobre posibles intenciones detrás de la elección de la modelo.

El debate creció entre especulaciones sobre si Nodal o su equipo eligieron a propósito a una figura que recordara tanto a su expareja como a su actual esposa.

(Captura de pantalla YouTube Christian Nodal)

En medio de la controversia, la declaración del cantante busca aclarar que no es responsable de las narrativas que surgen en torno a su trabajo visual y musical.

¿Qué dijo Dagna Mata?

En un clip que compartió a través de su cuenta de Instagram, Dagna detalló que no se sentía bien con toda la polémica que surgió.

“Me duele un poco ver que se involucra a una artista que no se merece nada de esto y que no se merece tampoco que la comparen”.

Además, en la descripción del video añadió: Asimismo, en la descripción de su clip añadió: “Gracias por sus mensajes y por escucharme! ojalá esto se enfoque en lo que es, un trabajo, porque no me gustaría afectar a nadie“.