Letra completa de ‘Un Vals’ de Christian Nodal: aquí lo que dice la nueva canción

La canción Un Vals de Christian Nodal provocó una ola de comentarios en redes sociales tras el lanzamiento de su video oficial, donde usuarios detectaron similitudes físicas entre la actriz protagonista y Cazzu, expareja del cantante.
En menos de un día, las publicaciones de Christian Nodal en Facebook, Instagram y TikTok reunieron cientos de mensajes sobre el parecido de la actriz con Julieta Cazzuchelli y referencias a relaciones pasadas.
Letra completa de “Un Vals” de Christian Nodal
A continuación te compartimos lo que dice la melodía.
Verso 1:
Quiero regalarte un pensamiento
O algo que no muera porque el tiempo va a pasar
Quiero que te mires con mis ojos
Pa’ que entiendas que lo nuestro va a ser algo atemporal
Pre-Coro:
Vida, como quieras yo te vivo
Yo he elegido este camino pa’ contigo caminar
Coro:
Te voy a amar despacio cuando el mundo vaya aprisa
Y voy a darte el mundo cuando quieras libertad
Seguiré tus pasos para que jamás te pierdas
Así quieres perderte voy contigo hasta el final
Y voy a regalarte una sonrisa cuando llores
Y un día bajo la lluvia hemos de bailar un vals
Porque esta vida como tiene malo, tiene bueno
Y entre esas cosas buenas, nuestro amor se hace notar
Verso 2:
Quiero prometerte tantas cosas
Pero quien promete dicen que jamás lo va a cumplir
Por eso mejor te traje rosas
Pa’ que ellas te platiquen lo que yo siento por ti
Pre-Coro:
Vida, como quieras yo te vivo
Yo he elegido este camino pa’ contigo caminar
Coro:
Te voy a amar despacio cuando el mundo vaya aprisa
Y voy a darte el mundo cuando quieras libertad
Seguiré tus pasos para que jamás te pierdas Así quieres perderte voy contigo hasta el final
Y voy a regalarte una sonrisa cuando llores
Y un día bajo la lluvia hemos de bailar un vals
Porque esta vida como tiene malo, tiene bueno
Y entre esas cosas buenas, nuestro amor se hace notar