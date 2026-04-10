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Letra completa de ‘Un Vals’ de Christian Nodal: aquí lo que dice la nueva canción

Desde antes de su estreno la melodía ya estaba dando de qué hablar

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Christian Nodal
(Captura de pantalla YouTube Christian Nodal)

La canción Un Vals de Christian Nodal provocó una ola de comentarios en redes sociales tras el lanzamiento de su video oficial, donde usuarios detectaron similitudes físicas entre la actriz protagonista y Cazzu, expareja del cantante.

En menos de un día, las publicaciones de Christian Nodal en Facebook, Instagram y TikTok reunieron cientos de mensajes sobre el parecido de la actriz con Julieta Cazzuchelli y referencias a relaciones pasadas.

Christian Nodal
(Captura de pantalla YouTube Christian Nodal)

Letra completa de “Un Vals” de Christian Nodal

A continuación te compartimos lo que dice la melodía.

Verso 1:

Quiero regalarte un pensamiento

O algo que no muera porque el tiempo va a pasar

Quiero que te mires con mis ojos

Pa’ que entiendas que lo nuestro va a ser algo atemporal

Pre-Coro:

Vida, como quieras yo te vivo

Yo he elegido este camino pa’ contigo caminar

Coro:

Te voy a amar despacio cuando el mundo vaya aprisa

Y voy a darte el mundo cuando quieras libertad

Seguiré tus pasos para que jamás te pierdas

Así quieres perderte voy contigo hasta el final

Y voy a regalarte una sonrisa cuando llores

Y un día bajo la lluvia hemos de bailar un vals

Porque esta vida como tiene malo, tiene bueno

Y entre esas cosas buenas, nuestro amor se hace notar

Verso 2:

Quiero prometerte tantas cosas

Pero quien promete dicen que jamás lo va a cumplir

Por eso mejor te traje rosas

Pa’ que ellas te platiquen lo que yo siento por ti

Pre-Coro:

Vida, como quieras yo te vivo

Yo he elegido este camino pa’ contigo caminar

Coro:

Te voy a amar despacio cuando el mundo vaya aprisa

Y voy a darte el mundo cuando quieras libertad

Seguiré tus pasos para que jamás te pierdas Así quieres perderte voy contigo hasta el final

Y voy a regalarte una sonrisa cuando llores

Y un día bajo la lluvia hemos de bailar un vals

Porque esta vida como tiene malo, tiene bueno

Y entre esas cosas buenas, nuestro amor se hace notar

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