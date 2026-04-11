Mueren ‘La Werita Consentida’ y Joe Lara, expertos en farándula; así se despidieron las celebridades de ellos

(Paty Navidad/IG)

La noticia sobre el fallecimiento de La Werita Consentida y Joe Lara circuló este 11 de abril, luego de que Ivonne Montero y Paty Navidad expresaran en redes sociales su consternación y mensajes de despedida.

Ambas figuras resaltaron el papel que los dos artistas jugaron en sus trayectorias y agradecieron el apoyo que los dos creadores de contenido especializados en farándula les dieron cuando ellas participaron en La Casa de los Famosos.

Ivonne Montero despide a La Werita Consentida y Joe Lara

Ivonne Montero publicó en su cuenta de Instagram un video la madrugada de este 11 de abril para informar sobre la muerte de La Werita Consentida y Joe Lara.

“Hola, hola, buenas noches. Quería dejar un mensaje. Acabo de recibir una muy triste noticia que me acaba de dar mi representante. Nos estamos enterando del fallecimiento de Joe Lara y de la werita, Ramiro Contreras”, dice la actriz visiblemente afectada.

La artista agradeció el apoyo y la alegría que ambos le brindaron durante el reality y en sus presentaciones.

Ig: @ivonnemonteroof

Montero expresó: “Desde aquí yo quiero externarles todo mi cariño y mis condolencias a sus familiares, amigos y a ellos especialmente agradecerles todo su apoyo que me brindaron en La casa de los famosos. Fueron una pieza muy importante para que yo lograra ese triunfo”.

Montero recuerda también que ambos la acompañan en algunas presentaciones y agradece el sentido del humor que comparten:

“Gracias, muchachos, gracias. De verdad, muchas, muchas gracias, muchachos. Papá Diosito los tiene ya a su lado, en su reino, descansando y pues sí, el bochinche se va a dar allá, en el cielo”.

Paty Navidad expresa su gratitud

Paty Navidad publicó una imagen en Instagram donde expresó:

“Con profunda tristeza me uno a la pena que embarga a la familia y amigos de La Werita Consentida y Joe Lara”.

Navidad también destacó el apoyo recibido y los momentos compartidos:

(Captura de pantalla(IG)

“Siempre recordaré con especial gratitud su apoyo, los momentos que compartimos, y el espacio que me brindaron en sus entrevistas. Me quedo con todos esos hermosos recuerdos por siempre en mi alma”.

La cantante y actriz envió un mensaje de fortaleza a los seres queridos de ambos: “Descansen en paz. Mucha luz y fortaleza para sus seres queridos”.