Laura Esquivel Torres, del PAN, es confundida con autora de “Como agua para chocolate” y exdiputada de Morena: “no vaya a ser que me acusen de usurparla”

“No vaya a ser que al rato me acusen a mí de usurpar a la escritora, embajadora y ex Diputada de Morena”, comentó la legisladora. (Imagen Ilustrativa)

La diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Laura Esquivel Torres, fue confundida por la reconocida autora de “Como agua para chocolate”, Laura Esquivel, en un dossier elaborado por el Senado de la República.

En el documento titulado “Mujeres que legislan, historia que avanza”, aparecía el perfil de la diputada panista donde se le reconocía por ser “ampliamente conocida por su obra literaria entre la que destaca la novela Como agua para chocolate”.

Además, se le reconocía por sus ensayos, novelas y guiones cinematográficos, reconociéndola como “una de las voces más influyentes de la literatura contemporánea en México”.

Una descripción que no correspondía con el perfil legislativo de la diputada.

Laura Esquivel Torres responde

Tras percatarse de que se había difundido una publicación con información incorrecta atribuida a su persona, la diputada del blanquiazul actuó de inmediato y envió un oficio a las instancias correspondientes, así lo relató a través de sus redes sociales.

Pidió aclarar que los datos publicados no correspondían a su identidad ni fueron proporcionados por ella en ningún momento.

“No vaya a ser que al rato me acusen a mí de usurpar a la escritora, embajadora y ex Diputada de Morena”, comentó la legisladora.

Además, ironizó sobre la situación agregando que si bien “no saben quiénes son sus senadoras”, por confundir su perfil, el error demuestra que el Senado de la República tampoco “sabe quiénes son sus embajadoras”.

Mismos nombres, perfiles distintos

La autora de “Como agua para chocolate” se ha consolidado como una de las figuras más emblemáticas de la literatura mexicana contemporánea.

Laura Esquivel Valdés, nacida en 1949, ha logrado reconocimiento tanto en el ámbito cultural como en la vida pública. A lo largo de su trayectoria, ocupó el cargo de embajadora de México en Brasil hasta 2024 y fue diputada federal por el partido Morena entre 2015 y 2018.

Por su parte, Laura Esquivel Torres, con 37 años de edad, es senadora por el Partido Acción Nacional y actualmente participa en los trabajos legislativos de la LXVI y LXVII Legislaturas del Congreso de la Unión. A diferencia de la escritora, la senadora se ha identificado con la agenda política vinculada al PAN.

Ambas comparten el hecho de haber ocupado cargos públicos de relevancia, pero difieren en cuanto a su filiación política, sus trayectorias y su impacto en la vida pública nacional.

No obstante, es la primera vez que se conoce una confusión debido a la coincidencia en sus nombres, la cual causó comentarios en redes sociales sobre la atención que el Senado de la República le pone a los textos que elabora y publica.