El Plan B honra el legado de Emiliano Zapata, afirma Claudia Sheinbaum desde Morelos

Presidenta Sheinbaum conmemora el 107 aniversario luctuoso de Emiliano Zapata y anuncia la entrega de 60 mil hectáreas a propietarios originarios en Ayala, Morelos.

En el marco del 107 aniversario luctuoso de Emiliano Zapata, la presidenta Claudia Sheinbaum resaltó la entrega de más de 60 mil hectáreas de tierras comunales a propietarios originarios durante los últimos siete años, una acción que busca mantener vivo el legado de lucha por la justicia social.

Desde la ex hacienda de Chinameca, en Ayala, Morelos, la mandataria vinculó estos avances con el impulso de la Cuarta Transformación en México.

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), encabezada por Edna Elena Vega Rangel, detalló en el evento que, solo en Morelos, la administración ha entregado 3.644 títulos y certificados parcelarios y 11.344 constancias, lo que representa un beneficio directo para 8.800 morelenses.

Estos datos colocan a la entidad como uno de los ejemplos más claros de restitución de derechos agrarios en el país.

Foto: X/@SECTEI_CDMX.

Morena pretende seguir el legado de Zapata

Desde Chinameca, Claudia Sheinbaum destacó que honrar el legado de Zapata supone también impulsar transformaciones democráticas.

La presidenta destacó la aprobación de reformas legales conocidas como el Plan B, que prohíben la reelección y el nepotismo, reducen el presupuesto de los congresos estatales y el Senado, disminuyen el número de regidores municipales, eliminan las llamadas “pensiones doradas” a servidores públicos y recortan salarios, bonos y seguros médicos mayores a consejeros y magistrados electorales.

La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, sostiene que la Cuarta Transformación recupera los principios de soberanía nacional, el Estado laico y la justicia social impulsados por el general Zapata, y considera que la labor de la primera mandataria representa la continuidad de estos ideales.

De acuerdo con los datos expuestos por las autoridades federales y estatales, el programa de restitución y certificación de tierras representa un avance concreto en la recuperación de derechos históricos para las comunidades rurales y en el reconocimiento legal del papel de las mujeres en el campo mexicano.

La reivindicación de las mujeres rurales destaca en Chinameca

Durante la ceremonia, Claudia Sheinbaum enfatizó que el zapatismo se construyó también con mujeres.

La mandataria realizó la entrega de certificados de propiedad a mujeres campesinas y reconoció públicamente a presidentas de Comisariados Ejidales y Comunales, subrayando el esfuerzo y la historia de las mujeres rurales.

“Hoy reconocemos su esfuerzo, sus derechos y su historia, porque el zapatismo también estuvo construido con mujeres”, afirmó Sheinbaum a las invitadas.

La presidenta del Comisariado Ejidal de Bonifacio García, Martha Janeth Pizaña Castillo, subrayó el cambio tangible que significa la entrega de títulos a mujeres en el campo morelense.

De la misma manera, agradeció los apoyos institucionales y sostuvo que el momento que vive el país es fruto del compromiso gubernamental con las mujeres del medio rural.

Previo a la ceremonia, Claudia Sheinbaum inauguró el Museo de las Mujeres Zapatistas y realizó una guardia de honor junto al nieto de Emiliano Zapata, Isaías Manuel René Manrique Zapata, además de colocar una ofrenda floral en el monumento al llamado Caudillo del Sur.