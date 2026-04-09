México

Mujeres, mineros y justicia social: la Caravana del Hambre de 1951, una lucha reconocida en la SEP

En la Caravana del hambre participaron más de 4 mil mineros del carbón, así como 100 mujeres y 30 niñas y niños

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Mujer de espalda con traje rojo frente a una pantalla con foto en blanco y negro de una protesta de mujeres. A su lado, un podio con el escudo de México y la bandera
Foto histórica en blanco y negro de la Caravana del Hambre de 1951, un evento reconocido por la SEP para la justicia social y derechos mineros.

La Secretaría de Educación Pública dedicó un mensaje emotivo a la movilización social con motivo del 10 de abril (aniversario luctuoso de Zapata y natalicio de Leona Vicario) para reconocer la participación de mujeres en la Caravana del Hambre de 1951, resaltando su papel en la lucha obrera por mejores condiciones laborales en México.

Los personajes homenajeados, rinden tributo a un contexto enmarcado en una jornada en que la memoria histórica y la solidaridad social cobran nueva relevancia para las generaciones actuales.

La subsecretaria de Educación Básica Angélica Noemí Juárez Pérez señala que recordar estos hechos no solo rescata la memoria de figuras históricas, sino también la fuerza de los movimientos colectivos y la importancia de la solidaridad comunitaria.

Juárez Pérez expuso este mensaje en la sección “Mujeres en la historia”, presentada durante la conferencia “La mañanera del pueblo” dirigida por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La Caravana del Hambre visibilizó la lucha femenina y obrera

El movimiento de la Caravana del Hambre se conformó luego de que, en el otoño de 1950, la empresa transnacional ASARCO –una empresa minera metalúrgica– se negara a reconocer a los representantes sindicales de los mineros del carbón en Nueva Rosita, Coahuila.

La negativa derivó en una huelga. La respuesta de la empresa incluyó el cierre de la cooperativa, la suspensión de servicios como el agua y la atención médica, lo que provocó hambre y enfermedades entre los habitantes.

Imagen en blanco y negro de una procesión de mujeres y niños en la Caravana del Hambre de 1951; la mayoría lleva pañuelos en la cabeza y ropa modesta mientras marchan por una calle
Mujeres y niños participan en la histórica Caravana del Hambre de 1951 en México, una movilización emblemática por la justicia social y los derechos laborales.

Ante estas condiciones, el 20 de enero de 1951 partió de Coahuila la Caravana del Hambre, integrada por más de 4 mil mineros, junto con 100 mujeres y 30 niñas y niños. Las familias recorrieron durante varias semanas diferentes regiones del país hasta arribar a la Ciudad de México, donde se plantaron para marchar.

El 10 de abril de 1951, una manifestación frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue disuelta de manera violenta, cuando los trabajadores exigían el reconocimiento de sus representantes sindicales. Entre los liderazgos femeninos destacaron Guadalupe Rocha, así como la participación de Adela Ochoa, Juana Jasso y Amelia Mata.

Unión internacional, legado vigente para la actual organización social

La movilización de la Caravana del Hambre recibió respaldo de intelectuales, artistas y de la sociedad capitalina. El conflicto también captó la atención internacional: Canadá, Estados Unidos, Checoslovaquia y China brindaron su apoyo, manifestando que la justicia también reside en la unión.

La subsecretaria Juárez Pérez insiste en que este episodio evidencia valores que persisten: la organización colectiva, el principio de solidaridad y la centralidad de las mujeres en la búsqueda de justicia social.

Al resaltar estas historias, la SEP busca acercar a las nuevas generaciones a los episodios clave del movimiento obrero mexicano y su lucha frente a los abusos de empresas como ASARCO.

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