México

¿Disciplina o abuso? Jefe es exhibido al obligar a sus empleados a hacer burpees antes de trabajar

La medida ha sido señalada como posible violación a derechos laborales

Guardar
El empresario defendió su postura asegurando que busca formar carácter y disciplina.
El empresario defendió su postura asegurando que busca formar carácter y disciplina.

El empresario mexicano Diego Alberto Díaz Robles se colocó en el centro de la conversación en redes sociales tras difundirse una práctica laboral que ha generado polémica. De acuerdo con diversos testimonios, el inversionista solicita a sus colaboradores completar 50 burpees diarios antes de las 6:30 de la mañana como parte de lo que él denomina una estrategia de disciplina profesional.

La medida, que en un inicio fue presentada como una dinámica orientada al bienestar físico, provocó cuestionamientos luego de que se diera a conocer que los trabajadores deben grabarse realizando el ejercicio y enviar la evidencia a través de grupos de mensajería antes de comenzar formalmente su jornada laboral.

El caso ha despertado críticas entre especialistas en derecho laboral, quienes advierten que este tipo de exigencias podría representar una extensión de las responsabilidades fuera del horario establecido. Además, señalan posibles conflictos con la Ley Federal del Trabajo, particularmente en lo relacionado con el respeto al tiempo personal y la privacidad de los empleados.

La práctica ha generado debate sobre límites entre trabajo y vida personal.
La práctica ha generado debate sobre límites entre trabajo y vida personal.

En redes sociales, la situación derivó en una ola de reacciones negativas, fenómeno conocido como “funa”, donde usuarios cuestionaron tanto la legalidad como la ética de este tipo de prácticas. Para algunos, se trata de un ejemplo de control excesivo sobre la vida privada de los trabajadores, mientras que otros consideran que forma parte de una cultura de exigencia dentro del ámbito empresarial.

Ante la controversia, Díaz Robles respondió a través de sus plataformas digitales, defendiendo su postura y rechazando las críticas. En su mensaje, vinculó la dinámica con el desarrollo personal y profesional de sus colaboradores.

@em.mystic

Si de verdad creen que voy a enviarles EVIDENCIA de que hice cincuenta burpees a un grupo de whatsapp estan LOCOS. Y DE A GRATIS??? 🤣🤣🤣#laoficina #linkedin

♬ sonido original - EMMY
“Esto nunca se ha tratado de hacer cosas bonitas, cómodas o populares. Se trata de disciplina, hábitos y carácter... Si algo tan simple incomoda tanto, imagínate lo poco acostumbrados que estamos a que nos reten de verdad”, afirmó.

Las declaraciones del empresario han profundizado la división de opiniones dentro del ecosistema emprendedor en México. Por un lado, hay quienes respaldan la idea de fomentar hábitos saludables y disciplina en los equipos de trabajo; por otro, existen voces que consideran que el liderazgo actual debe centrarse en resultados y respeto a los límites personales, calificando este tipo de prácticas como un ejemplo de “toxicidad laboral”.

@yosoydiegodiaz

Y si, me están funando… Y no, tampoco es que me encanten los burpees. 😂 Pero esto nunca se ha tratado de hacer cosas bonitas, cómodas o populares. Se trata de disciplina, hábitos, carácter y de aprender a hacer lo que te cuesta, porque justo ahí es donde empiezas a crecer. 💥📈 Hay quien solo ve una “exigencia”. Yo veo una MENTALIDAD. 🧠 Y si algo tan simple incomoda tanto, imagínate lo poco acostumbrados que estamos a que nos reten de verdad. El que entendió, entendió. ¿Tú qué opinas: exageración o mentalidad? 👀

♬ original sound - Diego Díaz

Hasta el momento, no se ha informado sobre la intervención de autoridades laborales en el caso. Sin embargo, el debate continúa abierto en redes sociales y entre especialistas, quienes analizan las implicaciones de este tipo de dinámicas en el entorno profesional contemporáneo.

Temas Relacionados

trabajoabuso laboralexplotación laboralburpeesviralredes socialesmexico-noticias

Más Noticias

Guanajuato crea Registro de Agresores Sexuales: este es el tiempo que los violentadores estarán inscritos en el sistema

La ley ordena registrar a quienes tengan sentencia firme por feminicidio, abuso, trata o explotación sexual

Guanajuato crea Registro de Agresores Sexuales: este es el tiempo que los violentadores estarán inscritos en el sistema

Hallan sin vida a Francisca en Tijuana: su esposo la encontró y su hermano es investigado

Vecinos señalaron que el hermano de la víctima de 55 años presuntamente consumía drogas, sin embargo las autoridades investigan todos los indicios

Hallan sin vida a Francisca en Tijuana: su esposo la encontró y su hermano es investigado

Esta es la última actualización del avance del Metrobús este 11 de abril

Inaugurado el 19 de junio de 2005, actualmente transporta a más de 22 millones de usuarios al año

Esta es la última actualización del avance del Metrobús este 11 de abril

Qué riesgos existen al consumir suplementos alimenticios sin supervisión profesional: esto dicen especialistas de la UNAM

Su uso debe estar justificado por una necesidad comprobada, como carencias de vitaminas, minerales o proteínas

Qué riesgos existen al consumir suplementos alimenticios sin supervisión profesional: esto dicen especialistas de la UNAM

Incendio forestal en Michoacán, suman 140 en lo que va de 2026

El siniestro se registró en el municipio de Nuevo Urecho, con esto, el estado se posiciona en el quinto lugar de entidades afectadas por estos desastres

Incendio forestal en Michoacán, suman 140 en lo que va de 2026
MÁS NOTICIAS

NARCO

Colectivo de buscadores revelan que la cantidad de restos óseos encontrados en Rancho Izaguirre es mayor a la del año pasado

Colectivo de buscadores revelan que la cantidad de restos óseos encontrados en Rancho Izaguirre es mayor a la del año pasado

Una masacre cada día: documentan casi 3 mil matanzas en México en el último sexenio

Quiénes son los líderes de Cárteles Unidos perseguidos por Washington, por los que se ofrecen hasta 26 mdd

Policías irrumpen domicilio en Mexicali donde presuntamente se resguardaba líder de Los Rusos, célula del Cártel de Sinaloa

Seis policías de Coscomatepec, Veracruz, fueron detenidos tras hallazgo de presunta droga: autoridades intervinieron la comandancia

ENTRETENIMIENTO

¿Qué pasó con “México, México”? El intento de RBD por dominar el Mundial que quedó en el olvido

¿Qué pasó con “México, México”? El intento de RBD por dominar el Mundial que quedó en el olvido

Mamá de Kimberly Loaiza presenta mejorías tras estar en estado vegetativo, confirma Steff: “Un milagro”

Mueren ‘La Werita Consentida’ y Joe Lara, expertos en farándula; así se despidieron las celebridades de ellos

Reportan que Kimberly Loaiza habría llegado a Mazatlán para ver a su mamá hospitalizada

Así respondió la nieta de Chespirito cuando le preguntaron si estaría en una bioserie de su abuelo

DEPORTES

Quién es Santiago López, el mexicano que deja a Pumas y podría jugar el Mundial 2026 con Canadá

Quién es Santiago López, el mexicano que deja a Pumas y podría jugar el Mundial 2026 con Canadá

“El que no corra, no viene”: la nueva regla de oro del Vasco Aguirre para elegir a los convocados del Mundial 2026

América tira la casa por la ventana: tendrá show de medio tiempo en el partido ante Cruz Azul

Preocupa Cruz Azul: llega al Clásico Joven en su peor racha reciente

Gobierno de la CDMX busca romper un Récord Guinness con la ‘Ola más grande el Mundo’: así puedes registrarte