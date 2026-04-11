¿Disciplina o abuso? Jefe es exhibido al obligar a sus empleados a hacer burpees antes de trabajar

El empresario defendió su postura asegurando que busca formar carácter y disciplina.

El empresario mexicano Diego Alberto Díaz Robles se colocó en el centro de la conversación en redes sociales tras difundirse una práctica laboral que ha generado polémica. De acuerdo con diversos testimonios, el inversionista solicita a sus colaboradores completar 50 burpees diarios antes de las 6:30 de la mañana como parte de lo que él denomina una estrategia de disciplina profesional.

La medida, que en un inicio fue presentada como una dinámica orientada al bienestar físico, provocó cuestionamientos luego de que se diera a conocer que los trabajadores deben grabarse realizando el ejercicio y enviar la evidencia a través de grupos de mensajería antes de comenzar formalmente su jornada laboral.

El caso ha despertado críticas entre especialistas en derecho laboral, quienes advierten que este tipo de exigencias podría representar una extensión de las responsabilidades fuera del horario establecido. Además, señalan posibles conflictos con la Ley Federal del Trabajo, particularmente en lo relacionado con el respeto al tiempo personal y la privacidad de los empleados.

La práctica ha generado debate sobre límites entre trabajo y vida personal.

En redes sociales, la situación derivó en una ola de reacciones negativas, fenómeno conocido como “funa”, donde usuarios cuestionaron tanto la legalidad como la ética de este tipo de prácticas. Para algunos, se trata de un ejemplo de control excesivo sobre la vida privada de los trabajadores, mientras que otros consideran que forma parte de una cultura de exigencia dentro del ámbito empresarial.

Ante la controversia, Díaz Robles respondió a través de sus plataformas digitales, defendiendo su postura y rechazando las críticas. En su mensaje, vinculó la dinámica con el desarrollo personal y profesional de sus colaboradores.

@em.mystic Si de verdad creen que voy a enviarles EVIDENCIA de que hice cincuenta burpees a un grupo de whatsapp estan LOCOS. Y DE A GRATIS??? 🤣🤣🤣#laoficina #linkedin ♬ sonido original - EMMY

“Esto nunca se ha tratado de hacer cosas bonitas, cómodas o populares. Se trata de disciplina, hábitos y carácter... Si algo tan simple incomoda tanto, imagínate lo poco acostumbrados que estamos a que nos reten de verdad”, afirmó.

Las declaraciones del empresario han profundizado la división de opiniones dentro del ecosistema emprendedor en México. Por un lado, hay quienes respaldan la idea de fomentar hábitos saludables y disciplina en los equipos de trabajo; por otro, existen voces que consideran que el liderazgo actual debe centrarse en resultados y respeto a los límites personales, calificando este tipo de prácticas como un ejemplo de “toxicidad laboral”.

@yosoydiegodiaz Y si, me están funando… Y no, tampoco es que me encanten los burpees. 😂 Pero esto nunca se ha tratado de hacer cosas bonitas, cómodas o populares. Se trata de disciplina, hábitos, carácter y de aprender a hacer lo que te cuesta, porque justo ahí es donde empiezas a crecer. 💥📈 Hay quien solo ve una “exigencia”. Yo veo una MENTALIDAD. 🧠 Y si algo tan simple incomoda tanto, imagínate lo poco acostumbrados que estamos a que nos reten de verdad. El que entendió, entendió. ¿Tú qué opinas: exageración o mentalidad? 👀 ♬ original sound - Diego Díaz

Hasta el momento, no se ha informado sobre la intervención de autoridades laborales en el caso. Sin embargo, el debate continúa abierto en redes sociales y entre especialistas, quienes analizan las implicaciones de este tipo de dinámicas en el entorno profesional contemporáneo.