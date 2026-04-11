Buscan implementar “escalón universal” en espacios públicos para personas de talla baja

La propuesta realizada por el diputado Pedro Vázquez busca reformar la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. (Foto: Cámara de Diputados)

El diputado Pedro Vázquez González busca garantizar la accesibilidad para personas de talla baja en México, al proponer la implementación del “escalón universal” en espacios públicos. La iniciativa pretendió fortalecer la autonomía y la participación social de este grupo, históricamente invisibilizado, mediante ajustes en la infraestructura.

En el país existen entre 11 y 12 mil personas de talla baja, de acuerdo con la organización Gran Gente Pequeña. Este sector enfrentó dificultades para acceder a instalaciones y servicios diseñados sin considerar su estatura, como cajeros automáticos, buzones, dispensadores, mostradores y lavabos.

La propuesta fue turnada a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados. La reforma plantea modificar la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, al definir el “escalón universal” como una plataforma, banco o accesorio horizontal para facilitar el apoyo del pie al subir o bajar.

El “escalón universal” y sus características

La iniciativa estableció que cada escalón no podría medir más de 10.50 centímetros de altura. Además, contempló la posibilidad de incorporar un pasamanos de 47 centímetros, medidos desde el piso hasta el escalón.

El propósito fue que la infraestructura, el equipamiento y el entorno urbano consideraran el uso del “escalón universal” junto a otras herramientas de accesibilidad, como señalización, facilidades arquitectónicas, tecnologías, sistema braille, lengua de señas mexicana, ayudas técnicas y animales de servicio.

Barreras estructurales para personas de talla baja

El diputado Pedro Vázquez señaló que, pese a los avances normativos y sociales, persistieron múltiples barreras físicas y estructurales que limitaron la autonomía y los derechos de las personas con discapacidad de talla baja.

Enumeró que las principales dificultades afectaron la igualdad, la no discriminación y la accesibilidad, derechos reconocidos en la Constitución mexicana y en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU.

Hacia una cultura de respeto a la diversidad corporal

La propuesta subrayó la necesidad de fomentar una cultura de respeto, empatía y responsabilidad compartida hacia la diversidad corporal. Buscó complementar las medidas existentes en materia de accesibilidad universal, al ofrecer mecanismos específicos para personas de talla baja.

En México, el artículo 1º constitucional prohíbe toda discriminación basada en discapacidad, entre otros motivos, y protege la dignidad y los derechos de todas las personas.

Puntos relevantes sobre la iniciativa

El diputado Pedro Vázquez González propone el “escalón universal” para mejorar la accesibilidad de personas de talla baja en espacios públicos.

En México hay entre 11 y 12 mil personas de talla baja que enfrentan barreras en cajeros, mostradores y lavabos.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados.

El escalón tendría una altura máxima de 10.50 centímetros y podría incluir un pasamanos de 47 centímetros.

El objetivo es fortalecer la autonomía, la inclusión y el respeto a la diversidad corporal, garantizando igualdad y no discriminación.