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Así respondió la nieta de Chespirito cuando le preguntaron si estaría en una bioserie de su abuelo

María Penella explicó a los medios de comunicación su postura

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(Foto: I - Archivo; D - Instagram @teacuerdasof)
Comentarios en el video oficial de "Buenas Noches Vecindad". (Youtube.com)
Comentarios en el video oficial de "Buenas Noches Vecindad". (Youtube.com)

La nieta de Chespirito responde si estaría dispuesta a participar en una bioserie sobre su abuelo y explica las razones detrás de su decisión.

María Penella, actriz mexicana y descendiente directa de Roberto Gómez Bolaños, sostiene que su participación dependería del contexto, el momento y el equipo detrás del proyecto.

La serie sobre la vida de Chespirito, estrenada el 5 de junio de 2025, generó debate en medios y redes sociales por abordar la ruptura con Graciela Fernández y la posterior relación con Florinda Meza.

Durante un encuentro reciente con la prensa, Penella aclara que no rehúye hablar del legado de su abuelo, pero prefiere encontrar espacios tranquilos para conversar.

Quién es María Penella, la nieta de Chespirito que desairó a Florinda Meza y le dio su lugar a Graciela Fernández (Instagram/@María Penella)
Quién es María Penella, la nieta de Chespirito que desairó a Florinda Meza y le dio su lugar a Graciela Fernández (Instagram/@María Penella)

“Creo que para todo hay tiempo y espacio. Es como encontrar los momentos para platicar tranquilos, a gusto”, afirma la actriz, quien también reconoce que la serie realizada por los hijos de Chespirito funciona como un álbum familiar para su madre y sus tías.

María Penella explica por qué no participó en la serie de Chespirito

María Penella explica que la distancia respecto al homenaje audiovisual responde a una cuestión personal:

“En el caso de la serie, prefiero mantener cierta distancia porque es como un álbum familiar para mi mamá, para sus hermanas, y entonces estar yo ahí se sentía un poco raro”.

La actriz reitera que no está cerrada a futuros proyectos relacionados con Chespirito, pero enfatiza que la biografía familiar requiere un manejo delicado.

Penella añade que no censura el tema ni los proyectos que puedan surgir sobre su abuelo.

“Todo dependería del momento, del contexto, del proyecto, de la gente. No tengo ningún tipo de censura a cuesta”, dice la actriz sobre su posible participación en una bioserie o colaboración futura.

Quién es María Penella y cuál es su vínculo con Chespirito

María Penella Gómez es una figura reconocida en la escena teatral mexicana. Nieta de Roberto Gómez Bolaños y Graciela Fernández, Penella es hija de Marcela Gómez Fernández y Enrique Penella Jean.

Su formación artística se dio en el Centro Universitario de Teatro de la UNAM, y desde 2011 ha destacado en montajes como “Casi normales”, “Mentiras” y “El Rey León”.

La actriz sostiene que su vínculo con la familia de Chespirito se basa en la convivencia con su madre y su abuela, Graciela Fernández.

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