Xóchitl Gálvez arremete contra AMLO y Rocío Nahle por nuevo incendio en Dos Bocas: “Salió costosa la ineptitud de la 4T”

Smoke and fire rise out of Pemex's Olmeca refinery in Dos Bocas, following a fire at its facilities in Paraiso, Tabasco state, Mexico April 9, 2026, in this screengrab obtained from social media drone video. Choco Vlog via Facebook/via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES. VERIFICATION: - Storage tank, refinery gas flare and buildings matched file and satellite imagery - Coordinates of the refinery: 18.42841474852809, -93.20105744775404 - Date verified by original file metadata and official report of the fire - Mexican state oil firm Pemex said it put out on Thursday a fire at its Dos Bocas refinery in southern Mexico

Xóchitl Gálvez, exsenadora y excandidata presidencial, arremetió contra el expresidente Andrés Manuel López Obrador y Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz y exsecretaria de Energía, por el incendio que se generó ayer en la refinería Olmeca, ubicada en Dos Bocas, Tabasco.

En su cuenta de X, la exlegisladora afirmó que “no es normal que una nueva obra”, refieriéndose a la refinería inaugurada en 2022, “tenga falla tras falla”.

Esto lo calificó como “incapacidad e ineptitud” del llamado Movimiento de la Cuarta Transformación, asegurando que “salió costosa” y acusando que “ponen en riesgo la vida de las personas”.

“Salió costosa la incapacidad e ineptitud de la 4T. Lo peor es que ponen en riesgo la vida de las personas. No es normal que una obra nueva tenga falla tras falla en su operación”, escribió en la red social.

En este sentido, cuestionó la posibilidad de que se investiguen las irregularidades y en su caso, se sancione a los responsables, haciendo alusión a López Obrador y Nahle, quien estuvo a cargo de la construcción de la refinería.

“¿Cuándo se va a llamar a cuentas a los corruptos? ¿Dónde está el que apresuró su construcción? ¿Dónde está Rocío Nahle, responsable de construir Dos Bocas?“, concluyó.

Esta mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que el incendio registrado en la refinería Olmeca probablemente fue ocasionado por la alta temperatura del coque producido y almacenado en el recinto.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum explicó que el coque es un residuo sólido de la refinación del petróleo, utilizado principalmente por la industria cementera.

Señaló que el siniestro se presentó justo cuando se almacenaba la última carga de coque procedente de la coquizadora.

Sheinbaum destacó que el incendio fue atendido de inmediato por bomberos de Pemex, elementos de la Marina y la Defensa Nacional, y el gobernador de Tabasco, Javier May, estuvo pendiente de la situación.

El fuego fue controlado en aproximadamente dos horas y media y no se reportan personas lesionadas ni fallecidas. Autoridades de Pemex, incluido el titular Víctor Rodríguez, realizaron una revisión inicial para determinar las causas exactas en coordinación con el gerente de la planta.

La presidenta reiteró que el coque almacenado en la refinería se vende principalmente a cementeras y puede utilizarse para la generación de cemento y fertilizantes. Finalmente, subrayó que la emergencia fue atendida conforme a los protocolos y que el análisis técnico continúa para descartar daños mayores o riesgos adicionales.