México

Incendio en refinería de Dos Bocas pudo ser por temperatura de coque, afirma Sheinbaum: “No hubo daños y no hay lesionados”

La presidenta afirmó que el incendio se controló tras aproximadamente dos horas de labores

Guardar
Sheinbaum afirmó que en el incendio no hubo personas lesionadas ni daños graves. | Presidencia
Sheinbaum afirmó que en el incendio no hubo personas lesionadas ni daños graves. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que el incendio que ocurrió ayer en la refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco, se pudo haber generado por “la temperatura con la que sale el coque”.

Información en desarrollo...

Temas Relacionados

Claudia Sheinbaumrefineria Dos BocasLa Mañaneramexico-noticiasPolítica Mexicana

Más Noticias

México dará dos boletos para la inauguración del Mundial 2026, participarán mil jóvenes en concurso

El segundo boleto será de la Jefa de Gobierno capitalino Clara Brugada

México dará dos boletos para la inauguración del Mundial 2026, participarán mil jóvenes en concurso

Sheinbaum descarta partido de Irán en México: “La decisión la tomó la FIFA”

Las solicitudes de la FFIRI fueron totalmente negadas por la Federación Internacional de Futbol Asociación y ahora se espera una nueva respuesta por parte de los asiáticos

Sheinbaum descarta partido de Irán en México: “La decisión la tomó la FIFA”

Audiencia de El Mayo Zambada en Estados Unidos fue pospuesta por segunda ocasión

Se tenía prevista realizarse este 13 de abril pero el cambio fue comunicado por la corte federal de los Estados Unidos en Brooklyn, Nueva York

Audiencia de El Mayo Zambada en Estados Unidos fue pospuesta por segunda ocasión

Plan de justicia en San Quintín: inauguran centro para trabajadores del campo

Autoridades federales y estatales abrieron el Centro de Atención Integral para Trabajadores Agrícolas en Baja California

Plan de justicia en San Quintín: inauguran centro para trabajadores del campo

Sheinbaum anuncia su primer viaje a Europa: se reunirá con mandatarios de Iberoamérica en Barcelona

La mandataria mexicana acudirá a una reunión con otros jefes de estado

Sheinbaum anuncia su primer viaje a Europa: se reunirá con mandatarios de Iberoamérica en Barcelona
MÁS NOTICIAS

NARCO

Audiencia de El Mayo Zambada en Estados Unidos fue pospuesta por segunda ocasión

Audiencia de El Mayo Zambada en Estados Unidos fue pospuesta por segunda ocasión

Caos en penal de Tijuana habría iniciado por agresión de custodio a un interno: más de 300 elementos de seguridad se movilizaron

EN VIVO | Seguridad, narco y crimen en México hoy 10 de abril: muere alumno de la FES Cuautitlán, UNAM condena el hecho

Ataque contra miembros del Ejército deja cinco detenidos, vehículos y un lanzagranadas asegurado en Sinaloa

Caen dos presuntos integrantes del CJNG en Morelos

ENTRETENIMIENTO

¿Habrá canción juntos? Emiliano Aguilar insinúa colaboración con Majo tras reunirse con ella

¿Habrá canción juntos? Emiliano Aguilar insinúa colaboración con Majo tras reunirse con ella

Letra completa de ‘Un Vals’ de Christian Nodal: aquí lo que dice la nueva canción

Malcolm el de en medio: quién es el hermano que se integra a la familia en la nueva temporada

Christian Nodal retira video de su nueva canción en TikTok tras críticas por actriz parecida a Cazzu

Sergio Mayer reaccionó a la polémica que enfrenta Wendy Guevara en redes sociales

DEPORTES

Faitelson explota por críticas a Katia Itzel tras ir al Mundial 2026 y manda mensaje a detractores machistas

Faitelson explota por críticas a Katia Itzel tras ir al Mundial 2026 y manda mensaje a detractores machistas

Gobierno y empresa cervecera regalan 500 boletos para el Mundial 2026 en México: estos son los requisitos

Histórico jugador del América elogia al rebaño: “Chivas es el mejor equipo que juega en México”

Sheinbaum anuncia patrocinio para transmitir partidos del Mundial 2026 en estados y más de 35 mil negocios

México vs Islas Vírgenes: cuándo y dónde ver EN VIVO el Clasificatorio al Mundial Femenil 2027