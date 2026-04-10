Incendio en refinería de Dos Bocas pudo ser por temperatura de coque, afirma Sheinbaum: “No hubo daños y no hay lesionados”

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que el incendio que ocurrió ayer en la refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco, se pudo haber generado por “la temperatura con la que sale el coque”.

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