Un Tal Fredo anuncia su retiro de redes temporalmente tras su boda en Cuatro Ciénegas

El creador de contenido Un Tal Fredo y su pareja provocaron críticas por el uso de la reserva natural de Cuatro Ciénegas. (Instagram: @untalfredo)

El creador de contenido Un Tal Fredo anunció su retiro temporal de las redes sociales después de enfrentar una ola de críticas por la organización de su boda y la acumulación de mobiliario y decorados en el área natural de Cuatro Ciénegas, donde celebró su enlace el 21 de marzo.

El evento, protagonizado por Alfredo Cantú Villareal y su pareja Adrián Álvarez, suma tres semanas como tendencia nacional en plataformas digitales, principalmente, la conversación gira en torno a la logística del festejo y la monetización que el propio influencer confirmó.

La boda en Cuatro Ciénegas extiende su huella en redes y territorio

El matrimonio de Un Tal Fredo y Adrián Álvarez reunió a figuras del espectáculo y creadores digitales en un festejo de cuatro días con acceso restringido y actividades como cenas, recorridos por las dunas de yeso y shows privados, entre ellos la presentación de Carlos Rivera.

El entorno desértico condicionó la logística, pues los asistentes se vieron limitadon por el uso de celulares, una solicitud de los organizadores.

Principalmente, la escenografía incluyó esculturas, mobiliario y cabezas gigantes, piezas que permanecen en Minas de Mármol semanas después de la boda.

Visitantes y usuarios exhibieron imágenes donde se observó la decoración sin desmontar, lo que intensificó la discusión sobre la huella ambiental y el tipo de celebraciones de los influencers.

El acceso exclusivo, la presencia de proveedores como el diseñador Benito Santos y el maquillista Luis Torres, así como la participación de personalidades del medio digital, reforzaron el perfil del evento.

La boda de Un Tal Fredo y Adrián Álvarez se celebró en Cuatro Ciénegas y reunió a figuras del espectáculo y creadores digitales en un evento de cuatro días. (Un Tal Fredo: Instagram)

Críticas por los restos de la boda: polémica ambiental y debate en redes

A tres semanas de la ceremonia, usuarios de redes sociales señalaron la permanencia de la escenografía en el lugar del evento y la calificaron como “basura”.

Entre los temas que cobran fuerza en las plataformas digitales figura el estado de los zapatos del creador de contenido al finalizar la boda: “Todas las novias terminan con los vestidos asquerosos, ¿por qué yo no voy a terminar con los zapatos chamagosos?”, argumentando Un Tal Fredo.

Cabe mencionar que la contratación de la cantante Andy Fernanda generó otra línea de discusión. Diversos uusuarios criticaron su desempeño durante la celebración, por lo que el inlfuencer pidió detener los ataques contra la joven: “Ella no está acostumbrada al escrutinio en redes y su participación debe quedarse como un recuerdo positivo”.

La mujer reveló que parecía un culto (@lizeth_cardenas87)

Un Tal Fredo anuncia retiro temporal tras críticas y viralización

Ante la intensidad de las críticas, Un Tal Fredo publicó un mensaje en Instagram donde anunció su decisión de desconectarse de las redes sociales por algunos días.

El creador de contenido expresó: “Quiero platicarles que tomé la decisión de, de desconectarme un par de días, principalmente para callarme, para escuchar, para entender, para razonar y hacer introspección de todo lo que se está diciendo hacia mí, alrededor de mí y también para ya no responder desde el impulso, desde el coraje, desde la frustración, sino genuinamente escuchar y entender.”

Y agregó: “Agradezco a las personas que me hacen saberse sentir y pues nos vemos en, en unos días. Créanme que, que me va a hacer muy bien callar y entender”.

La expectativa sobre la boda de Un Tal Fredo y Adrián Álvarez surgieron desde julio de 2025, cuando anunciaron su compromiso durante un viaje a Italia.