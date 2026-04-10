Boda de Un Tal Fredo: exhiben que la decoración continúa en Cuatro Ciénegas tres semanas después

La impresionante mina de mármol de Cuatro Ciénegas sirvió de escenario para una boda memorable, pero las decoraciones siguen ahí ((TikTok/@lizeth_cardenas87))

La boda de Alfredo Cantú Villareal, mejor conocido como Un Tal Fredo, desató mucha controversia, pero ahora se expuso que las decoraciones del casamiento siguen en Mina de Mármol, en Cuatro Ciénegas.

El evento, celebrado en el desierto de Cuatro Ciénegas, Coahuila, destaca por su estilo poco convencional y su duración de varios días, lo que genera opiniones encontradas en redes sociales.

La mujer reveló que parecía un culto (@lizeth_cardenas87)

El casamiento tuvo lugar el 21 de marzo, pero al parecer las esculturas, sillas y mobiliario continúan en el sitio, por lo que mucha gente los ha calificado como basura.

Fue una visitante de Minas de Mármol en Cuatro Ciénegas quien reveló las imágenes de cabezas gigantes, una

¿Dónde y cómo fue la boda?

La celebración se realizó en el desierto, con una temática distinta a la tradicional.

El festejo, que duró cuatro días, incluyó un evento “rompehielos” y la participación de invitados especiales como el cantante Carlos Rivera.

La boda reunió a familiares, amistades cercanas y figuras del entorno digital. Varios de los momentos fueron compartidos en TikTok, amplificando el alcance y la reacción del público.

El influencer Un Tal Fredo y su pareja comparten miradas de amor y felicidad durante su conmovedora boda en Cuatro Ciénegas, Coahuila, luciendo trajes blancos con broches de insectos. (Un Tal Fredo: Instagram)

Las críticas: zapatos sucios, gastos y la música

Entre los comentarios más repetidos en redes sociales se encuentra la apariencia de Fredo en algunas fotos, específicamente el estado sucio de sus zapatos. El influencer responde que era inevitable, ya que la boda fue en el desierto: “Todas las novias terminan con los vestidos asquerosos, ¿por qué yo no voy a terminar con los zapatos chamagosos?”. Además, algunos usuarios critican que el evento “rompehielos” parecía “económico”, a lo que Fredo responde que priorizó la experiencia y los detalles que le importaban.

Otro foco de críticas fue la interpretación musical de Andy Fernanda, seleccionada por casting. Usuarios la atacaron por su desempeño, lo que llevó al propio Fredo a pedir que cesaran los ataques, explicando que la joven no está acostumbrada al escrutinio público y que la experiencia debe quedar como un recuerdo positivo.

Respuesta ante el hate y contexto de la polémica

Fredo aclara que no le afectan los comentarios negativos dirigidos a él, pues entiende que la exposición pública implica críticas y apoyo. Sin embargo, subraya que no es aceptable que las críticas trasciendan a ataques personales contra terceros. También revela que la polémica ha generado ingresos de cerca de 120 mil pesos por el aumento de visualizaciones, dinero que usará para su luna de miel en Maldivas.