Sergio Mayer reaccionó a la polémica que enfrenta Wendy Guevara en redes sociales

El actor opinó sobre la controversia en torno a videos antiguos de Wendy y cuestionó la reacción actual del público. (Foto: Cuartoscuro // Instagram: @soywendyguevaraoficial)

La controversia en torno a Wendy Guevara reavivó el debate en redes sociales, donde usuarios rescataron antiguos videos en los que la influencer relataba experiencias sobre relaciones con hombres más jóvenes. Las declaraciones, que circularon nuevamente en plataformas digitales, generaron opiniones divididas entre los seguidores y detractores de la creadora de contenido.

Durante una aparición en el programa de Maxine Woodside, Sergio Mayer abordó la polémica. Mayer afirmó que los comentarios de Guevara y sus compañeros no resultaban novedosos, ya que “esas declaraciones que hicieron ella y sus compañeros las hicieron hace unos años ya, y el público siempre ha apoyado ese tipo de contenido”. Enfatizó que “el público siempre se ha reído, les ha dado likes, las ha favorecido”.

El exdiputado aseguró que las confesiones de Wendy Guevara no sorprendieron a la audiencia cuando fueron emitidas y remarcó que las críticas recientes responden a una postura cambiante de quienes antes celebraron su contenido. (Foto: Captura de pantalla, Youtube/Ponchendy)

El exGaribaldi señaló que muchas de las confesiones de Guevara ocurrieron durante su participación en La Casa de los Famosos México. “Todo eso Wendy lo platicó dentro de la casa. Ella platicó y confesó muchos temas y muchos delitos, y la gente lo aplaudió, lo gritó, le dieron votos y todo”, expresó. Añadió que no comprendía el motivo por el que los videos resurgieron ahora: “No entiendo por qué ahorita están sacando esos videos y no entiendo por qué la quieren atacar ahorita. Eso lo dijo dentro de la casa, lo dijo hace unos años. Siempre confesó ese tipo de temas”.

El exlegislador remarcó que la audiencia tuvo un papel determinante en la popularidad de Guevara y de su contenido. Dijo: “Ese tipo de contenido es el que muchas personas ha favorecido, les ha dado likes, las ha apoyado y por eso están donde están, porque ustedes han apoyado ese contenido”. Respecto a las críticas recientes, Mayer insistió: “No entiendo por qué ahora la gente se está quejando de ese video. Ellas no están haciendo nada distinto a lo que han hecho toda la vida, pero alguien ahorita las quiere molestar y las quiere perjudicar”.

Mayer sostuvo que la polémica surge de la misma audiencia que antes aplaudió y viralizó los videos, al tiempo que insistió en la responsabilidad compartida de medios y plataformas. (Foto: RS)

Mayer cuestionó el papel del público en la polémica

Para Sergio Mayer, la reacción del público resultó contradictoria frente al apoyo previo hacia Wendy Guevara y su grupo. Subrayó: “Dentro de la casa confesó ciertas cosas muy delicadas y la gente lo aplaudió, se rió y dijeron: ‘¡Guau, adelante!’ Y siempre la apoyamos ahí adentro y la seguimos apoyando”. El productor consideró que las críticas actuales derivan de una postura oportunista: “Por eso me llama la atención que ahorita quieran desacreditarla cuando eso es lo que ella siempre ha dicho y hecho”.

Mayer también defendió la capacidad de Guevara para enfrentar la controversia. Aseguró: “Le mando un fuerte abrazo y yo sé que esto, pues para Wendy es pecata minuta, no va a pasar nada, porque sabe salir adelante de cualquier confrontación”. En su intervención, Mayer responsabilizó a quienes amplificaron el contenido: “No se quejen de algo que ustedes fomentaron. No ustedes, ustedes, pero sí un grupo fomentó, aplaudió, les dio likes y las hicieron famosas”.

El exdiputado sostuvo su postura sobre los derechos de menores y la responsabilidad social de los medios y plataformas: “Siempre he estado a favor de los niños, niñas y adolescentes, de sus derechos. Eso me parece un tema delicadísimo y que ellas ya deberían de aprender”. Reiteró que la popularidad de Guevara se debe al respaldo recibido: “Hoy son lo que son gracias a ese contenido y gracias a que ustedes han dado esos likes. Entonces, no nos quejemos ahora”.

Mayer concluyó afirmando: “Somos parte del problema, ¿okey? Somos parte del problema. La televisora, el programa, las plataformas, los generadores de contenido que les dan réplica. Todos somos parte del problema, ¿okey? Ya nos está cayendo el veinte que es algo delicadísimo, que yo en lo personal no estoy a favor de eso. Al contrario, siempre voy a apoyar a las víctimas de ese tipo de temas”.