Plan de justicia en San Quintín: inauguran centro para trabajadores del campo

Autoridades federales y estatales abrieron el Centro de Atención Integral para Trabajadores Agrícolas en Baja California

En un hecho calificado como histórico, el gobierno federal encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo, en coordinación con la administración estatal de Marina del Pilar Avila Olmeda, inauguró el Centro de Atención Integral para Trabajadores Agrícolas en San Quintín.

Este nuevo espacio forma parte del denominado Plan de Justicia para San Quintín, una estrategia que busca atender rezagos históricos en una de las regiones agrícolas más relevantes del país, donde miles de jornaleros han enfrentado durante décadas condiciones de desigualdad y acceso limitado a servicios básicos.

Durante el acto inaugural, la gobernadora destacó que este centro representa un avance tangible hacia el reconocimiento de los derechos de quienes sostienen la producción agrícola en Baja California. Subrayó que se trata de un compromiso cumplido en materia de dignidad, bienestar y justicia social.

Atención integral con enfoque humanista

El Centro de Atención Integral tiene como objetivo acercar diversos servicios gubernamentales a las familias jornaleras en un solo espacio, facilitando el acceso a programas sociales, asesoría y acompañamiento institucional.

En representación del Gobierno de México, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, explicó que este proyecto responde a una visión humanista que prioriza la atención integral de las necesidades de la población.

La gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda y la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, durante la inauguración del Centro de Atención Integral para Trabajadores Agrícolas en San Quintín, como parte del Plan de Justicia impulsado por el gobierno de Claudia Sheinbaum

La funcionaria detalló que el plan contempla acciones en materia de salud, desarrollo social y fortalecimiento del sector agrícola, con el propósito de mejorar las condiciones de vida de quienes dependen de esta actividad económica.

Inversión en salud, infraestructura y servicios básicos

Como parte de este plan integral, se anunciaron diversas acciones orientadas a cerrar brechas en infraestructura y servicios públicos en la región.

Entre las medidas más relevantes se encuentra la rehabilitación de 20 clínicas en la zona, las cuales contarán con mayor personal médico y abasto de medicamentos. Asimismo, se proyecta la construcción de un Hospital General de Zona que permitirá ampliar la cobertura de atención médica en los próximos años.

En materia de infraestructura básica, también se contempla la electrificación total de viviendas a través de la Comisión Federal de Electricidad, la rehabilitación de la carretera Transpeninsular y la ejecución de obras para garantizar el acceso al agua potable en comunidades y colonias.

Estas acciones buscan incidir directamente en la calidad de vida de la población, particularmente de los trabajadores del campo y sus familias.

Educación, cuidado infantil y derechos laborales

El plan de justicia para San Quintín también incluye la apertura de dos Centros de Educación y Cuidado Infantil, programados para entrar en operación en los meses de julio y octubre, lo que permitirá apoyar a las familias jornaleras en el cuidado y desarrollo de sus hijos.

Adicionalmente, se implementará un sistema de certificación para empleadores agrícolas que cumplan con estándares de seguridad social, salarios justos y condiciones laborales dignas. Esta medida busca formalizar el trabajo en el campo y garantizar el respeto a los derechos laborales.

La gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda y la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, durante la inauguración del Centro de Atención Integral para Trabajadores Agrícolas en San Quintín, como parte del Plan de Justicia impulsado por el gobierno de Claudia Sheinbaum

Hacia una transformación del campo en Baja California

La inauguración de este centro marca un punto de inflexión en la política social dirigida a los trabajadores agrícolas en Baja California. Con una estrategia que combina inversión en infraestructura, acceso a servicios y fortalecimiento de derechos laborales, el gobierno busca avanzar hacia un modelo más equitativo y sostenible.

El Centro de Atención Integral para Trabajadores Agrícolas se perfila así como una herramienta clave para reducir desigualdades y mejorar las condiciones de vida en San Quintín, una región que durante años ha sido fundamental para el desarrollo del sector agrícola en México.