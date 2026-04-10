Modelo de ‘Un vals’ de Nodal reacciona a comparaciones físicas con Cazzu y Ángela Aguilar: “No se merece esto”

(Facebook Christian Nodal / YouTube Christian Nodal)

La modelo mexicana Dagna Kills, protagonista del video Un Vals de Christian Nodal, rompió el silencio tras la ola de comentarios y comparaciones surgidos en redes sociales.

En un reel publicado en su cuenta de Instagram, Dagna respondió a las críticas y reflexionó sobre su carrera, la importancia de la representación y el impacto de los señalamientos hacia otras artistas.

Dagna Kills reacciona al protagonismo en “Un Vals” de Christian Nodal

En su mensaje, Dagna se dirigió de forma directa a quienes han comentado su aparición en el video.

“Creo que ya todos vieron el último video de Christian Nodal, en donde me tocó ser la protagonista”, comenzó diciendo.

Captura de pantalla/Tiktok)

Aprovechó para presentarse ante quienes no la conocían: “Me llamo Dagna, soy creadora de contenido y modelo mexicana que vive en España, y solamente les quiero contar un poco de lo que es mi trabajo”.

Dagna hizo énfasis en su trayectoria internacional y la importancia de abrir caminos en la industria.

“Este no es el único video en el que he salido. Salí en uno de Nicki Nicole, con el Alemán, en uno de Kenia Os, en este de un rapero francés, en este también que es de una amiga cantante mexicana”.

La modelo expresó gratitud por sus logros, pero también compartió su sentir sobre el revuelo mediático:

“Sí estoy muy agradecida de poder tener un trabajo que me permite hacer lo que amo, sobre todo porque parte de mi trabajo también es abrirle el camino a personas que se ven como yo, a personas que a lo mejor y no encajan en los moldes de lo que se supone que es ser una modelo”.

(Youtube/Tiktok dagna kills)

¿Qué dijo Dagna sobre las comparaciones?

Sobre la polémica y las comparaciones con Cazzu y Ángela Aguoilar, Dagna fue clara:

“Me duele un poco ver que se involucra a una artista que no se merece nada de esto y que no se merece tampoco que la comparen”.

Finalmente, agradeció a quienes la han apoyado desde el inicio de su carrera y destacó el esfuerzo que ha requerido su trayectoria:

“Las personas que realmente me conocen desde hace tiempo saben lo mucho que me ha costado llegar y abrir espacios en el mundo de la moda, de la actuación, del modelaje”.

La creadora de contenido dio su punto de vista tras el estreno de 'Un Vals' (IG dagna.kills)

Asimismo, en la descripción de su clip añadió: “Gracias por sus mensajes y por escucharme! ojalá esto se enfoque en lo que es, un trabajo, porque no me gustaría afectar a nadie“.

La controversia en torno a “Un Vals” y la modelo del video

El lanzamiento de Un Vals de Christian Nodal generó gran atención mediática, no solo por la canción sino por la elección de la modelo principal, Dagna Kills.

Usuarios en redes sociales la compararon con Cazzu y Ángela Aguilar, lo que encendió la discusión pública. La propia Dagna se mostró afectada por el involucramiento de otras artistas en la polémica.