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¿Quién es la modelo que sale en el video ‘Un vals’ de Christian Nodal?

Usuarios en redes señalaron que la mujer se parecía físicamente a ‘Cazzu’ y ‘Ángela’

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Dagna kills, modelo nodal -México- 10 abril
(Youtube/Tiktok dagna kills)

Dagna Mata, conocida en redes sociales como Dagna Kills, se volvió viral tras su aparición en el video de “Un Vals” de Christian Nodal.

Su imagen generó un intenso debate por el notable parecido físico con Ángela Aguilar y Cazzu, lo que avivó la controversia alrededor del lanzamiento del sencillo y desató miles de comentarios en TikTok, Instagram y otras plataformas.

“No me lo van a creer”: la reacción de Dagna tras el video

En su cuenta de Instagram, Dagna Mata compartió una captura de pantalla de su aparición en el videoclip de “Un Vals” y escribió: “No me lo van a creer”.

Esta publicación coincidió con el momento en que su rostro se convirtió en tema de conversación entre los seguidores de Nodal, quienes discutieron si la selección de la modelo contenía referencias a exparejas del cantante.

dagna kills
(IG/dagna.kills)

¿Quién es Dagna Kills, la modelo del video “Un Vals”?

Dagna Mata nació en el Estado de México y desde pequeña supo que su nombre la haría diferente.

“Mis papás decidieron llamarme Dagna, ese es mi nombre de verdad”, contó la propia modelo en un video publicado en Instagram, donde se presenta como Dagna Kills.

Christian Nodal
(Captura de pantalla YouTube Christian Nodal)

Mata estudió comunicación visual y comenzó a ganar notoriedad en Instagram por su trabajo como fotógrafa.

La moda y la expresión personal son dos pilares en la vida de Dagna.

“Siempre he buscado expresar a través de mi estilo la libertad de ser y de vestirte como tú quieras y dejar a un lado lo socialmente aceptado”, afirmó la modelo, quien también realizó un diplomado en styling.

dagna kills -México- 10 abril
Captura de pantalla/Tiktok)

En sus redes, Mata expresa abiertamente su orientación, gustos y la búsqueda de autenticidad: “Lo más importante de mi vida fue cuando logré aceptarme a mí misma”.

Algo que resalta de su contenido es que suele compartir clips sobre historia de la moda, muestra sus looks y reflexiona sobre el impacto social de dicha industria.

“Aunque lo que realmente me apasiona es prender una cámara y grabarme contando la historia de la moda, aún sigo recorriendo este viaje que empecé hace tres años, porque no hay nada que me guste más que hacer esto”, señaló.

En 2025, compartió un video contando que acababa de mudarse a Madrid. En su biografía en redes sociales, se describe como “mexican in Madrid”, reflejando su nueva etapa de vida y su deseo de expandir su carrera internacionalmente.

Dagna Kills participó en el clip de Christian Nodal y desató debate por su parecido con Ángela y Cazzu (IG/Dagna.kills)

La participación de Dagna Kills en el video de Christian Nodal ocurrió en medio de un ambiente de especulaciones sobre la dedicatoria y la identidad visual del sencillo.

Usuarios en redes sociales señalaron las similitudes físicas entre Dagna, Ángela Aguilar y Cazzu, lo que provocó una ola de mensajes y convirtió el video en tendencia.

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