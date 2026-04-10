Equipo de Nodal asegura que Inti puede viajar libremente a EEUU desde bebé: “Tiene visa desde el mes de nacida”

¿Cazzu en riesgo? Las posibles consecuencias legales por publicar fotos de Inti tras demanda de Christian Nodal (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

El equipo de Christian Nodal aclaró que Inti, hija del cantante y de la artista argentina Cazzu, cuenta con visa estadounidense desde que era recién nacida, en respuesta a la polémica sobre su situación migratoria.

La declaración surge tras rumores y versiones encontradas sobre los permisos necesarios para que la menor pudiera viajar a Estados Unidos en el marco de la gira de su madre, y en medio de la controversia mediática por el reciente lanzamiento del sencillo “Un vals”.

Lo que dijo Gustavo Adolfo Infante sobre la visa de Inti

Durante la emisión de Sale el Sol este 10 de abril, el periodista Gustavo Adolfo Infante abordó la controversia en torno a Christian Nodal y la modelo del video Un Vals, pero también compartió información directa del entorno del cantante respecto a la situación migratoria de su hija.

“Me habló Alex Jiménez, el de relaciones públicas de Nodal, para decirnos que la niña, Inti, tiene visa a Estados Unidos desde el mes de nacida”, afirmó Infante al aire. Añadió que, según el equipo de Nodal, Inti “tiene todo para salir y que no necesitan de nada para hacer los viajes que la niña necesite”.

Cazzu habló sobre el papel de Christian Nodal en la vida de Inti. (Instagram)

El panel de Sale el Sol discutió además las versiones que decían que el verdadero problema era el permiso legal de ambos padres para que la menor viajara, a lo que Infante sostuvo:

“No tiene nada que ver, que ella desde el mes de nacida tiene pasaporte y visa”.

La batalla legal y la gira de Cazzu

La situación migratoria de Inti se convirtió en tema de debate tras meses de conflictos legales y mediáticos entre Cazzu y Christian Nodal.

(Captura de pantalla // Telemundo: Hoy Día // IG: @cazzu)

De acuerdo con versiones públicas, la cantante habría tenido dificultades para obtener la autorización del padre, un requisito legal en Argentina para tramitar la visa de una menor y permitir su salida del país.

El periodista Javier Ceriani reportó que Nodal se habría negado reiteradamente a firmar el permiso, lo que obligó a Cazzu a tomar acciones legales.

Finalmente, la cantante logró obtener los documentos necesarios y podrá iniciar su gira Latinaje Tour 2026 en Estados Unidos acompañada de Inti, con fechas confirmadas desde el 23 de abril en Chicago.

En paralelo, Nodal mantiene una demanda para que la imagen de Inti no sea expuesta en medios y redes sociales, argumentando protección a la privacidad de su hija, pese a que él fue el primero en mostrar el rostro de la menor en sus cuentas oficiales tras su nacimiento.