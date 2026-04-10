México

Créditos ISSSTE 2026: cuánto dinero te prestan y en cuánto tiempo debes devolver

El proceso actualizado redefine los beneficios para trabajadores, pensionados y jubilados, estableciendo montos máximos y plazos diferenciados

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Un escritorio de oficina de madera clara con una computadora mostrando trámites oficiales, pila de documentos, lentes, taza de café, teclado, ratón y lámpara.
La disponibilidad y montos de los Préstamos ISSSTE varían según la antigüedad del solicitante y el tipo de crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de solicitar un crédito del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) es importante saber que la institución ha introducido modificaciones en el esquema de Préstamos Personales para los derechohabientes.

Estas reformas eliminan los sorteos, permiten la solicitud de créditos durante todo el año y ajustan las tasas de interés hacia arriba.

El nuevo modelo de asignación semanal busca agilizar el acceso y responder con mayor rapidez a las necesidades financieras de los trabajadores, pensionados y jubilados afiliados al instituto.

Cambios generales en el proceso

Eliminación de sorteos: ahora la solicitud de préstamo puede hacerse en cualquier momento del año (ISSSTE)
Eliminación de sorteos: ahora la solicitud de préstamo puede hacerse en cualquier momento del año (ISSSTE)

El nuevo sistema establece reglas claras para la obtención de préstamos, con nuevas modalidades de asignación y condiciones para la autorización del crédito.

  • Eliminación de sorteos: ahora la solicitud de préstamo puede hacerse en cualquier momento del año.
  • Asignación semanal: los préstamos se asignan cada lunes.
  • Autorización del crédito: se otorga si se cumplen los requisitos y no existe sobredemanda; en caso contrario, se aplicará un sorteo extraordinario.
  • Incremento en tasas: todas las tasas de interés aumentan 1% en cada tipo de préstamo.

Montos máximos, antigüedad requerida y condiciones por tipo de préstamo

Una mujer habla por teléfono mientras un hombre escribe en papeles y una adolescente mira, con muchas facturas y una calculadora sobre una mesa de madera.
Los créditos para pensionados y damnificados ISSSTE mantienen condiciones de plazo y entrega inmediata, con tasa fija del 10%.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada modalidad de préstamo cuenta con requisitos específicos de antigüedad, montos máximos y plazos de amortización, diseñados para ajustarse al perfil y necesidades de los solicitantes.

Ordinarios

  • Antigüedad de 6 meses a 5 años: $30,000.00 (48 quincenas)
  • Antigüedad de 5 a 10 años: $36,500.00 (36 quincenas)
  • Antigüedad de 10 a 15 años: $42,000.00 (24 quincenas)
  • Antigüedad de 15 a 20 años: $47,000.00 (24 quincenas)
  • Más de 20 años: $50,000.00 (24 quincenas)
  • Tasa de interés: 10%
  • Disponibilidad: media

Turismo Social

  • Mismos montos y condiciones que los préstamos ordinarios
  • Disponibilidad: inmediata

Pensionados

  • Monto fijo: $40,000.00 (24 quincenas)
  • Tasa de interés: 10%
  • Disponibilidad: alta

Emergentes

  • Monto fijo: $30,000.00 (18 quincenas)
  • Tasa de interés: 13%
  • Disponibilidad: inmediata

Especiales

  • Antigüedad de 6 meses a 5 años: hasta 4 meses de sueldo básico, máximo $137,578.41 (32 quincenas)
  • Antigüedad de 5 a 10 años: hasta 5 meses, máximo $171,973.00 (40 quincenas)
  • Antigüedad de más de 10 años: hasta 6 meses, máximo $206,367.60 (48 quincenas)
  • Tasa de interés: 13%
  • Disponibilidad: alta

Conmemorativos

  • Antigüedad de 6 meses a 5 años: hasta 6 meses de sueldo, máximo $206,367.60 (48 quincenas)
  • Antigüedad de 5 a 10 años: hasta 7 meses, máximo $240,762.20 (48 quincenas)
  • Tasa de interés: 15%
  • Disponibilidad: baja

Vehículos

  • Antigüedad de más de 10 años: hasta 8 meses de sueldo, máximo $275,156.80 (48 quincenas)
  • Tasa de interés: 15%
  • Disponibilidad: inmediata

Damnificados

  • Monto fijo: $40,000.00
  • Tasa de interés: 10%
  • Plazo: de 72 a 120 quincenas
  • Disponibilidad: inmediataTasas de interés según el tipo de préstamo

Las tasas de interés para cada tipo de préstamo fueron ajustadas según la modalidad solicitada

  • Ordinarios: 10%
  • Pensionados: 10%
  • Turísticos: 10%
  • Damnificados: 10%
  • Emergentes: 13%
  • Especiales: 13%
  • Conmemorativos: 15%
  • Vehículos: 15%

Condiciones adicionales

Existen lineamientos específicos para el cálculo de tasas y la entrega de algunos préstamos, especialmente para pensionados y damnificados.

  • El cálculo de la tasa de interés se realiza conforme al artículo 8 del Reglamento del Otorgamiento y la Recuperación de los Préstamos Personales y su Financiamiento de ISSSTE.
  • Para préstamos a pensionados y jubilados el plazo es de 9 meses.
  • Los préstamos para damnificados se otorgan de forma inmediata y presencial, sin sorteo, cumpliendo los requisitos establecidos para cada tipo de préstamo.

Estos ajustes buscan facilitar y transparentar el acceso de los derechohabientes a los Préstamos Personales ISSSTE, adecuando los montos, tasas y plazos a las necesidades actuales del sector.

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