Créditos FONACOT 2026: cuánto dinero te prestan y en cuánto tiempo debes devolver

El crédito Fonacot tiene plazos de pago de entre 6 y 30 meses y ofrece seguro por desempleo, fallecimiento o incapacidad total Foto: Cortesía/Fonacot

Quienes buscan obtener un crédito Fonacot por primera vez pueden acceder a un préstamo con tasas de interés preferenciales, sin comisión por apertura y pagos descontados vía nómina.

El monto del crédito depende del salario, la antigüedad laboral, las deducciones y el historial crediticio, conforme a los criterios establecidos por el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot).

Para solicitarlo, es necesario presentar documentos oficiales y cumplir con requisitos como una relación laboral mínima de seis meses y que el centro de trabajo esté afiliado al instituto.

¿Cuánto te presta Fonacot?

El monto máximo de crédito Fonacot puede alcanzar hasta cuatro meses de tu sueldo. Por ejemplo, si percibes 10 mil pesos mensuales, el préstamo podría ser de hasta 40 mil pesos. Para determinar la cantidad máxima, el instituto considera:

El total de percepciones fijas, permanentes y en efectivo reflejadas en tu recibo de nómina.

El total de deducciones registradas en tu recibo de nómina.

La antigüedad en tu centro de trabajo.

La capacidad de pago mensual, calculada como percepciones menos deducciones.

El porcentaje de descuento mensual que elijas aplicar a tu sueldo (10%, 15% o 20%).

El resultado de la calificación que Fonacot asigna a tu centro de trabajo.

asigna a tu centro de trabajo. El plazo seleccionado para tu crédito.

El resultado de la consulta de tu historial de pago en una sociedad de información crediticia.

¿Cuánto pagaría de intereses?

Si solicitas un crédito Fonacot por 40 mil pesos —equivalente a cuatro meses de un salario mensual de 10 mil pesos— y eliges un plazo de 12 meses con un nivel de descuento del 15% sobre tu sueldo, la tasa anual es de 13.94% y el Costo Anual Total (CAT) asciende a 23.1%. Al finalizar el año, pagarías aproximadamente 5 mil 240 pesos en intereses y costos asociados, por lo que el monto total a liquidar sería cercano a 45 mil 240 pesos.

Hay que tomar en cuenta que existen diferentes opciones de créditos dirigidos a poblaciones específicas como mujeres y damnificados, cuyos plazos y montos varían.

Requisitos de antigüedad para crédito Fonacot

Foto: Cortesía/Fonacot.

El trámite exige que el solicitante tenga una relación laboral de al menos seis meses en su empleo actual.

En caso de trabajar en dos o más centros, la baja entre uno y otro no debe superar cinco días hábiles.

Otros requisitos son contar con un número de celular para validar la información, tener dos referencias personales con número telefónico, proporcionar un correo electrónico personal y recibir ingresos iguales o superiores al salario mínimo de la zona central.

Paso a paso: documentos y datos para tramitar el crédito Fonacot

Durante la cita, Fonacot solicita documentos originales y legibles: identificación oficial vigente, comprobante de domicilio, estado de cuenta bancario reciente con CLABE y los últimos cuatro recibos de nómina.

Es indispensable asegurarse con el banco de no tener un límite en la cuenta para recibir el depósito del crédito.

Documentos y pasos para tramitar el crédito Fonacot:

Presentar identificación oficial vigente con fotografía y firma (credencial para votar, pasaporte o Tarjeta de Residente Permanente).

Llevar estado de cuenta, listado de movimientos o contrato de apertura de cuenta bancaria con nombre completo y CLABE interbancaria (vigencia máxima de tres meses).

Verificar con el banco que no exista límite para depósitos en la cuenta.

Presentar comprobante de domicilio reciente (no mayor a tres meses), que puede ser de agua, predial, luz, teléfono fijo o móvil, gas entubado, internet, televisión por cable, o estado de cuenta de AFORE, Infonavit, Fovissste o casa comercial. También se permite la credencial para votar con domicilio completo.

Entregar los últimos cuatro recibos de nómina consecutivos expedidos por el centro de trabajo. El más reciente debe tener una vigencia máxima de 16 días antes del trámite si el pago es quincenal, catorcenal o semanal; si es mensual, máximo 31 días.

Obtener folio de pre-registro en el Portal de Citas de Fonacot.

en el Portal de Citas de Fonacot. Contar con CURP y NSS . Si hace falta alguno, puede recuperarse en www.gob.mx/curp para la CURP y en www.imss.gob.mx/tramites/imss02008 para el NSS.

y . Si hace falta alguno, puede recuperarse en www.gob.mx/curp para la CURP y en www.imss.gob.mx/tramites/imss02008 para el NSS. Ingresar el Registro Federal de Contribuyentes con homoclave. Se puede obtener en el sitio oficial del SAT www.sat.gob.mx.

con homoclave. Se puede obtener en el sitio oficial del SAT www.sat.gob.mx. Capturar número celular personal para validación por llamada o mensaje de texto.

Proporcionar dos referencias personales con número telefónico.

Asegurarse de que el comprobante de domicilio contenga calle, número interior y exterior, colonia y código postal.

Características y beneficios del crédito Fonacot:

Tasas de interés preferenciales.

Plazos disponibles: 6, 12, 18, 24 y 30 meses

Sin comisión por apertura.

Depósito directo a cuenta del trabajador.

Pago vía nómina.

Seguro de crédito por pérdida de empleo, fallecimiento, incapacidad o invalidez total y permanente (aplica para incapacidad o invalidez igual o mayor al 75%).

Tasas de interés y CAT según plazo y nivel de endeudamiento:

Plazo de 6 meses

10% de endeudamiento: 12.53% anual, CAT 21.7%

15% de endeudamiento: 12.83% anual, CAT 22.1%

20% de endeudamiento: 13.10% anual, CAT 22.5%

Plazo de 12 meses

10%: 13.61% anual, CAT 22.7%

15%: 13.94% anual, 23.1% CAT

20%: 14.78% anual, CAT 24.3%

Plazo de 18 meses

10%: 14.49% anual, CAT 23.7%

15%: 14.78% anual, CAT 24.0%

20%: 15.33% anual, CAT 24.8%

Plazo de 24 meses

10%: 15.89% anual, CAT 25.4%

15%: 16.17% anual, CAT 25.8%

20%: 16.72% anual, CAT 26.5%

Plazo de 30 meses

10%: 16.17% anual, CAT 25.7%

15%: 16.72% anual, CAT 26.5%

20%: 17.23% anual, CAT 27.2%

Primer registro: folio de pre-registro, CURP y NSS son obligatorios

En el proceso de registro es obligatorio capturar un número celular para validación por llamada o mensaje de texto Foto: Cortesía/Fonacot

Para el trámite inicial, la persona necesita obtener un folio de pre-registro en el Portal de Citas de Fonacot. Es obligatorio contar con la CURP y el NSS de once dígitos.

Si hace falta alguno, pueden recuperarse en www.gob.mx/curp para la CURP, y llamando o entrando a www.imss.gob.mx/tramites/imss02008 para el NSS.

La CURP está formada por una combinación de dieciocho números y letras, y el NSS por once dígitos.

También se requiere el Registro Federal de Contribuyentes con homoclave, que se puede obtener en el sitio oficial del SAT www.sat.gob.mx.

En el proceso de registro es obligatorio capturar un número celular para validación por llamada o mensaje de texto.

Las dos referencias personales deben incluir número telefónico. El comprobante de domicilio debe contener calle, número interior y exterior, colonia y código postal.

Situaciones especiales y documentos adicionales que puede pedir Fonacot

Si quien solicita el crédito Fonacot ya es cliente y generó su NIP o Clave de Seguridad, este número es indispensable para cualquier trámite posterior. Si la persona solicitante extravía su Número de Cliente Fonacot, puede recuperarlo llamando al 55 8874 7474.

En algunos casos, Fonacot puede pedir documentos adicionales, como constancia de antigüedad, carta u oficio del centro de trabajo que confirme percepciones fijas en efectivo, carta con las claves y conceptos de percepciones o deducciones, o constancia de semanas cotizadas en el IMSS. Para quienes obtienen ingresos por comisión, se requieren cuatro recibos de nómina en los que conste la comisión.

Quienes tengan dudas o sugerencias pueden escribir al correo sugerenciascitas@fonacot.gob.mx. Una vez que la persona cuente con el folio de pre-registro puede generar su cita en www.fonacot.gob.mx/citas, conforme a la Guía para obtener una cita por primera vez de Fonacot.

Requisitos para renovar créditos en efectivo:

Estar al corriente en los pagos.

Encontrarse activo en la empresa.

No haber ejercido la cobertura por pérdida de empleo.

Haber pagado por lo menos una tercera parte del plazo del crédito original:

- Para plazo de 6 meses: mínimo 2 cuotas completas. - Para plazo de 12 meses: mínimo 4 cuotas completas. - Para plazo de 18 meses: mínimo 6 cuotas completas. - Para plazo de 24 meses: mínimo 8 cuotas completas. - Para plazo de 30 meses: mínimo 10 cuotas completas.

Presentar identificación vigente, comprobante de domicilio, 4 últimos recibos de nómina y último estado de cuenta de tarjeta de débito a nombre del solicitante, con CLABE interbancaria y vigencia máxima de tres meses.

La renovación se puede hacer una vez por cada crédito en efectivo vigente, sin pagar comisión y con la opción de elegir un plazo igual o menor al original.