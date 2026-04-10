Anuncian cierre de esta autopista cercana al AIFA por obras este día

Anuncian cierre de esta autopista por obras en el AIFA (REUTERS/Henry Romero)

El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) informó a través de sus redes sociales que se realizarán obras en sus alrededores, por lo que habrá cierres viales que conectan con el aeropuerto, en consecuencia, pidieron a la población extremar precauciones.

A su vez, el gobierno municipal de Ecatepec también anunció que los cierres se deben a la realización de trabajos en dos vialidades, los cuales implicarán cierres nocturnos temporales. El motivo de las afectaciones corresponde a la instalación de elementos prefabricados denominados “ballenas”, los cuales forman parte de la construcción del puente La Mexiquense.

El puente La Mexiquense constituye una parte del programa estatal de infraestructura orientado a mejorar la movilidad en el Estado de México. El proyecto contempla una extensión de 523 kilómetros, conectará con el Anillo Periférico Norte con el AIFA. Además, la obra favorecerá la conectividad entre municipios como Tultitlán, Coacalco, Ecatepec, Tecámac y Tonanitla.

Anunciaron cierre vial con dirección al AIFA para este 9 de abril (FB/ Gobierno de Ecatepec de Morelos)

Cierres en el Edomex rumbo al AIFA: cuándo y dónde serán

De acuerdo con las autoridades, las vialidades que estarán cerradas incluyen la Vía Morelos-AIFA-Tonanitla y Héroes 2 Sección (Gasa-AIFA-Tonanitla). El cierre se realizará la noche del jueves 9 de abril en este horario:

De las 22:00 horas del 9 de abril hasta las 05:00 horas del 10 de abril

A su vez, el AIFA explicó en un comunicado lo siguiente: “Este 9 de abril se realizará un cierre parcial nocturno debido al montaje de elementos prefabricados del Puente Mexiquense, en un horario de 10:00 pm a 05:00 am”.

Las vialidades que se verán afectadas son

Av. Vía Morelos - AIFA - Tonanitla.

Héroes 2da Sección (Gasa AIFA - Tonanitla).

Se anuncian cierres viales AIFA (X/ @aifaaero)

Las autoridades sugirieron utilizar como rutas alternas el Boulevard Jardines, la Avenida Mexiquense y la Avenida Bosques de los Abedules. Se estima que estas obras afectarán a los automovilistas que circulan por municipios aledaños, como Tecámac y Tizayuca.

Obras en Periférico Norte

La rehabilitación del Periférico Norte en Estado de México alcanzó un avance del 75% a finales de marzo, lo que proyecta una reducción de hasta 20 minutos en tiempos de traslado para los automovilistas una vez concluidos los trabajos.

Desde hace semanas, usuarios de esta vía han expresado su molestia por cierres viales y tráfico, pero la administración estatal sostiene que la repavimentación forma parte de una estrategia para modernizar la infraestructura y mejorar la movilidad en el Valle de México.