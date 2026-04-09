Reportan posible motín en el Cereso de La Mesa en Tijuana: activan operativo

Agentes de seguridad acudieron a la penitenciaria de La Mesa en Tijuana, Baja California. Los primeros reportes indican que en el sitio habría ocurrido un intento de motín.
Fuentes de seguridad estatales confirmaron a Infobae México que elementos de seguridad acudieron al sitio para brindar apoyo por reportes de disturbios en las instalaciones, sin que en un primer momento haya sido confirmado algún motín.
Lo anterior coincide con información de medios locales como Zeta Tijuana, el cual señala que habrían ocurrido disturbios durante la tarde del 9 de abril.
Material compartido en redes sociales muestra que al lugar acudieron diversos vehículos de Seguridad estatal. Información preliminar indica que calles aledañas al edificio fueron acordonadas por los efectivos.
INFORMACIÓN EN DESARROLLO...